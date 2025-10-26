Ливерпуль нашел две альтернативы Салаху в АПЛ

Скауты английского Ливерпуля подыскали потенциальные замены лидеру команды Мохамеду Салаху. Чемпион Англии обратил внимание на Энтони Гордона и Антуана Семеньо, сообщает Football Insider.

В отчетах мерсисайдцев оба исполнителя получили хорошие отзывы. Представителям Ливерпуля нравится умение Гордона и Семеньо играть на разных позициях в атаке и врываться в штрафную. Пока интерес не приобрел конкретики.

В нынешнем сезоне Семеньо провел 9 поединков во всех турнирах, в которых оформил 6 голов и 3 ассиста. Статистика Гордона – 10 матчей в целом, 4 мяча, 1 результативная передача. Цифры Салаха более скромные – 13 поединков, 4 гола 1 ассист.

Напомним, накануне Ливерпуль неожиданно проиграл Брентфорду в Премьер-лиге.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!