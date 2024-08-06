Динамо - Рейнджерс 1:1: обзор матча и результат игры 06.08.2024

Украинский клуб не смог удержать приемлемый для себя результат.

Во вторник, 6 августа, в польском Люблине в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов состоялся матч между Динамо и Рейнджерс.

В первом тайме команды демонстрировали довольно равную игру - инициатива переходила от одной стороны к другой.

Первый гол встречи состоялся на 18-й минуте, когда Владислав Ванат сыграл на добивании. Но его гол ударом головой был отменен из-за офсайда.

Но на перерыв киевляне все-таки ушли в роли лидера. В этот раз Ванат выступил в роли ассистента - он прострелил вдоль ворот, а Андрею Ярмоленко оставалось не промахнуться с нескольких метров по пустым воротам.

Источник: Getty Images

На старте второго тайма усиливалось давление шотландцев на ворота Георгия Бущана, из-за чего голкиперу сборной Украины приходилось вступать в игру. Особенно классно он сыграл в моменте с ударом головой Сирьеля Дессера.

"Бело-синие" играли по счету, а потому не стоило удивляться, что в атаку охотнее бежали игроки Рейнджерс. Киевляне в свою очередь ближе к концу матча прижались к своим воротам, что и сыграло с ними злую шутку.

На последней минуте добавленного времени Вацлав Черны навесил с фланга, никто из защитников не смог не только выбить мяч, но и помешать Сирьелю Дессеру с близкого расстояния замкнуть эту подачу.

У Динамо даже не было времени на ответную атаку - прозвучал финальный свисток, который зафиксировал ничейный результат. Ответный матч состоится в Глазго 13 августа.

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Статистика матча Динамо - Рейнджерс третьего раунда квалификации Лиги чемпионов

Динамо - Рейнджерс 1:1

Голы: Ярмоленко, 38 - Дессер, 90+4.

Владение мячом: 52% - 49%

Удары: 9 - 12

Удары в створ: 5 - 7

Фолы: 11 - 10

Атаки: 104 - 129

Динамо: Бущан - Караваев, Попов, Михавко, Вивчаренко - Шапаренко (Лонвейк, 69), Бражко, Пихаленок (Буяльский, 69) - Ярмоленко (Волошин, 77), Ванат, Кабаев (Брагару, 77).

Рейнджерс: Батленд - Тавернье, Суттар, Балогун, Йылмаз - МакКосленд (Черны, 60), Беррон (Стерлинг, 71), Диоманде (Дауэлл, 80) Райт (Жефте, 46) - Дессер, Лоуренс.

Предупреждение: Тавернье, Суттер, Дессер.

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