iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Динамо - Рейнджерс 1:1: обзор матча и результат игры 06.08.2024

Украинский клуб не смог удержать приемлемый для себя результат.
Вчера, 22:58
Динамо - Рейнджерс / Getty Images
Динамо - Рейнджерс / Getty Images

Во вторник, 6 августа, в польском Люблине в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов состоялся матч между Динамо и Рейнджерс.

В первом тайме команды демонстрировали довольно равную игру - инициатива переходила от одной стороны к другой.

Первый гол встречи состоялся на 18-й минуте, когда Владислав Ванат сыграл на добивании. Но его гол ударом головой был отменен из-за офсайда.

Но на перерыв киевляне все-таки ушли в роли лидера. В этот раз Ванат выступил в роли ассистента - он прострелил вдоль ворот, а Андрею Ярмоленко оставалось не промахнуться с нескольких метров по пустым воротам.

Источник: Getty Images

На старте второго тайма усиливалось давление шотландцев на ворота Георгия Бущана, из-за чего голкиперу сборной Украины приходилось вступать в игру. Особенно классно он сыграл в моменте с ударом головой Сирьеля Дессера.

"Бело-синие" играли по счету, а потому не стоило удивляться, что в атаку охотнее бежали игроки Рейнджерс. Киевляне в свою очередь ближе к концу матча прижались к своим воротам, что и сыграло с ними злую шутку.

На последней минуте добавленного времени Вацлав Черны навесил с фланга, никто из защитников не смог не только выбить мяч, но и помешать Сирьелю Дессеру с близкого расстояния замкнуть эту подачу.

У Динамо даже не было времени на ответную атаку - прозвучал финальный свисток, который зафиксировал ничейный результат. Ответный матч состоится в Глазго 13 августа.

Читай также: "Заслуживает уважения": Динамо отреагировало на неожиданное возвращение Луческу в сборную Румынии

Статистика матча Динамо - Рейнджерс третьего раунда квалификации Лиги чемпионов

Динамо - Рейнджерс 1:1
Голы: Ярмоленко, 38 - Дессер, 90+4.

Владение мячом: 52% - 49%
Удары: 9 - 12
Удары в створ: 5 - 7
Фолы: 11 - 10
Атаки: 104 - 129

Динамо: Бущан - Караваев, Попов, Михавко, Вивчаренко - Шапаренко (Лонвейк, 69), Бражко, Пихаленок (Буяльский, 69) - Ярмоленко (Волошин, 77), Ванат, Кабаев (Брагару, 77).

Рейнджерс: Батленд - Тавернье, Суттар, Балогун, Йылмаз - МакКосленд (Черны, 60), Беррон (Стерлинг, 71), Диоманде (Дауэлл, 80)  Райт (Жефте, 46) - Дессер, Лоуренс.

Предупреждение: Тавернье, Суттер, Дессер.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рейнджерс Динамо Киев

Статьи по теме

Динамо Киев: "Бело-синие" не смогли обыграть Рейнджерс в квалификации Лиги чемпионов Динамо Киев: "Бело-синие" не смогли обыграть Рейнджерс в квалификации Лиги чемпионов
Динамо - Рейнджерс: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги чемпионов Динамо - Рейнджерс: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги чемпионов
Динамо объявило состав на игру с Рейнджерс Динамо объявило состав на игру с Рейнджерс
Шовковский - об упущенной победе над Рейнджерс: Моментами должны были действовать увереннее Шовковский - об упущенной победе над Рейнджерс: Моментами должны были действовать увереннее
Помочь журналистам

Видео

Медали и гимн Украины: церемония награждения Магучих, Геращенко и Кохана на Олимпиаде
Медали и гимн Украины: церемония награждения Магучих, Геращенко и Кохана на Олимпиаде

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль покинула ТОП-300, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Винисиус сохраняет лидерство, Родри и Беллингем преследуют
просмотров
Футбол сегодня: Динамо - Рейнджерс и другие матчи квалификации еврокубков, полуфиналы женского турнира Олимпиады-2024
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов00:31
Шовковский - об упущенной победе над Рейнджерс: Моментами должны были действовать увереннее
Олимпийские игры00:10
Баскетбол на Олимпиаде-2024: Германия, Сербия, Франция и США вышли в полуфинал
Футбол00:00
Особняк Месси на Ибице подвергся вандализму со стороны экоактивистов
Вчера, 23:59
Европа23:59
Челси подпишет форварда Атлетико
Европа23:39
Марсель договорился о приобретении вратаря сборной Аргентины
Европа23:20
Многомиллионный новичок МЮ высказался о травме, полученной после трансфера
Украина23:02
Динамо Киев: "Бело-синие" не смогли обыграть Рейнджерс в квалификации Лиги чемпионов
Лига Чемпионов22:58
Динамо на последних минутах упустило победу над Рейнджерс в первом матче квалификации Лиги чемпионов
Теннис22:47
Свитолина прошла во второй раунд турнира в Торонто, где сыграет с Костюк
Другие страны22:39
Гризманн может пополнить стан клуба МЛС
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK