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"Заслуживает уважения": Динамо отреагировало на неожиданное возвращение Луческу в сборную Румынии

Легендарный специалист во второй раз возглавил родную национальную команду.
Сегодня, 17:29
Мирча Луческу / Getty Images
Мирча Луческу / Getty Images

Пресс-служба Динамо отреагировала на назначение Мирчи Луческу в сборную Румынии.

В заявлении киевляне отметили. что 79-летний специалист всегда брал на себя работу с большим уровнем ответственности.

Также "бело-синие" заявили, что решение Луческу вернуться к тренерству заслуживает уважения.

"Огромный уровень ответственности - это именно то, что всегда сопровождало Луческу во время его работы тренером. И вот в 79 лет он возвращается как наставник в главную команду родной страны. Это заслуживает уважения", - сказано в сообщении на официальном сайте.

Отметим, Мирча подписал контракт со сборной Румынии на 2 года.

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