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Ворскла - Динамо 1:2: обзор матча и результат игры 30.10.2024

Киевляне с дебютным голом Герреро и решающим добиванием Ваната одолели в гостях полтавцев.
Сегодня, 18:06
Динамо обыграло Ворсклу / ФК Динамо Киев
Динамо обыграло Ворсклу / ФК Динамо Киев

В среду, 30 октября, состоялся матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором Ворскла принимала в Полтаве киевское Динамо.

Команда Юрия Максимова, который проводил второй поединок после возвращения на пост тренера "зелено-белых", сумела навязать борьбу неосновному составу лидера УПЛ, но все же уступила в дополнительное время, а подопечные Александра Шовковского продолжат выступления в турнире в четвертьфинале.

Источник: ФК Ворскла

Хозяева поля повели в матче в середине первого тайма. На 26-й минуте Ворскла организовала контратаку, в ходе которой Виктор Корниенко выполнил прострел с левого фланга, а Самсон Иеде замкнул его на дальней стойке.

Источник: ФК Ворскла

Впрочем, это минимальное преимущество полтавчан продержалось недолго. Уже через несколько минут Динамо заработал право на пенальти после фола Александра Скляра на Назаре Волошине в собственной штрафной. Эдуардо Герреро с одиннадцатиметровой отметки точно пробил в левый нижний угол и отличился своим дебютным голом за "бело-синих".

Источник: ФК Динамо Киев

Второй половины встречи соперникам не хватило, чтобы определить победителя в основное время, и матч перешел в экстра-таймы. И уже в середине первой дополнительной пятнадцатиминутки динамовцы забили. После дальнего удара от Волошина Павел Исенко не зафиксировал мяч, выпустив его перед собой, а Владислав Ванат успешно сыграл на добивании, забив, как оказалось, решающий мяч.

Источник: ФК Динамо Киев

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Статистика матча Ворскла - Динамо 1/8 финала Кубка Украины

Ворскла - Динамо 1:2 д.в.

Голы: Иеде, 26 - Герреро, 31 (пен.), Ванат, 99

Ворскла: Исенко - Бацула (Чорноморец, 105), Гучек, Хрипчук, Пердута - Корниенко (Ндукве, 60), Челядин (Кулаковский, 90+4), Скляр, Кане - Ковталюк (Нестеренко, 74), Иеде (Изотов).

Динамо: Нещерет - Вивчаренко (Дубинчак, 91), Дячук, Малыш (Михавко, 106), Караваев - Михайленко (Буяльский, 85), Андриевский (Бражко, 64) - Брагару (Кабаев, 64), Рубчинский, Волошин - Герреро (Ванат, 85).

Предупреждения: Пердута, 90+1 - Дячук, 75, Дубинчак, 108.

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