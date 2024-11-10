iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Динамо в большинстве, но не очень уверенно обыграло Полесье

Киевляне снова возглавили УПЛ.
Сегодня, 20:00
Динамо - Полесье / ФК Полесье
Динамо - Полесье / ФК Полесье

В воскресенье, 10 ноября, Динамо принимало дома Полесье в рамках 13-го тура УПЛ.

Команда сразу активно бросились в атаку, стараясь забить быстрый гол, и после серии атак с обеих сторон Ванат в касание открыл счет уже на 22-й минуте матча.

А уже через несколько минут арбитр зафиксировал игру рукой и поставил пенальти в ворота Полесья. Андрей Ярмоленко легко развел мяч Волынца по разным углам. За последние шесть минут первого тайма Михайличенко умудрился получить две желтые карточки и оставил свою команду в меньшинстве.

Казалось, что у Полесье нет никаких шансов спасти этотм матч, но именно гости больше доминировали на поле. С другой стороны, опасные моменты все равно преимущественно появлялись именно у ворот Волынца. Лишь на 84-й минуте Гуцуляк отыграл один матч, но на большее времени не хватило. 

Статистика матча Динамо - Полесье 13-го тура УПЛ

Динамо - Полесье 2:1
Голы:Ванат, 22, Ярмоленко (пенальти), 27 - Гуцуляк, 86

Владение мячом: 51% - 49%
Удары: 9 - 5
Удары в створ: 6 - 2
Угловые: 2 - 3

Динамо: Бущан - Дубинчак, Дячук, Попов, Тымчик (Караваев, 88) - Бражко, Шапаренко (Рубчинский, 65), Буяльский - Ярмоленко (Михавко, 88), Ванат (Герреро, 65), Кабаев (Волошин, 65)

Полесье: Волынец - Сарапий, Виале, Михайличенко, Смоляков - Бабенко, Леднев (Венделл, 61), Мельниченко (Крушинский, 61) - Гуцуляк, Назаренко (Мустафаев, 78), Луифер (Тейлор, 46)

Удаление: Михайличенко, 45

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Полесье

Статьи по теме

Динамо - Полесье: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины Динамо - Полесье: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Кличко vs Усик: Динамо оригинально подошло к анонсу матча с Полесьем Кличко vs Усик: Динамо оригинально подошло к анонсу матча с Полесьем
Мареска: Мне приятно, что Челси находится в топ-3 АПЛ Мареска: Мне приятно, что Челси находится в топ-3 АПЛ
Экс-форвард сборной Франции объявил о завершении карьеры Экс-форвард сборной Франции объявил о завершении карьеры
Помочь журналистам

Видео

Чухаджян второй раз уступил Эннису в титульном реванше с нокдауном: видео лучших моментов боя
Чухаджян второй раз уступил Эннису в титульном реванше с нокдауном: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк проводит 25-ю неделю в топ-20, Свитолина опустилась
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку, украинцы вне топ-300, новая вторая ракетка мира
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа22:59
Мареска: Мне приятно, что Челси находится в топ-3 АПЛ
Европа22:32
Экс-форвард сборной Франции объявил о завершении карьеры
Европа21:42
Жирона без Цыганкова наконец-то победила в матче Ла Лиги
Европа21:21
Ямаль получил повреждение в матче Лиги чемпионов
Европа20:36
Челси с Мудриком разошелся миром с Арсеналом без Зинченко
Европа20:32
Вслед за Луниным: Еще один голкипер записал на свой счет ассист
Украина20:24
Бартулович - о матче с Шахтером: Если бы он был в сторону их команды, как думаете, поставили бы этот пенальти?
Европа20:07
Руководство Ман Сити проведет встречу с Гвардиолой на фоне четырех поражений подряд
Украина20:00
Динамо в большинстве, но не очень уверенно обыграло Полесье
Европа19:28
Спортдир Ромы прокомментировал увольнение Юрича
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK