Динамо в большинстве, но не очень уверенно обыграло Полесье

В воскресенье, 10 ноября, Динамо принимало дома Полесье в рамках 13-го тура УПЛ.

Команда сразу активно бросились в атаку, стараясь забить быстрый гол, и после серии атак с обеих сторон Ванат в касание открыл счет уже на 22-й минуте матча.

А уже через несколько минут арбитр зафиксировал игру рукой и поставил пенальти в ворота Полесья. Андрей Ярмоленко легко развел мяч Волынца по разным углам. За последние шесть минут первого тайма Михайличенко умудрился получить две желтые карточки и оставил свою команду в меньшинстве.

Казалось, что у Полесье нет никаких шансов спасти этотм матч, но именно гости больше доминировали на поле. С другой стороны, опасные моменты все равно преимущественно появлялись именно у ворот Волынца. Лишь на 84-й минуте Гуцуляк отыграл один матч, но на большее времени не хватило.

Статистика матча Динамо - Полесье 13-го тура УПЛ

Динамо - Полесье 2:1

Голы:Ванат, 22, Ярмоленко (пенальти), 27 - Гуцуляк, 86

Владение мячом: 51% - 49%

Удары: 9 - 5

Удары в створ: 6 - 2

Угловые: 2 - 3

Динамо: Бущан - Дубинчак, Дячук, Попов, Тымчик (Караваев, 88) - Бражко, Шапаренко (Рубчинский, 65), Буяльский - Ярмоленко (Михавко, 88), Ванат (Герреро, 65), Кабаев (Волошин, 65)

Полесье: Волынец - Сарапий, Виале, Михайличенко, Смоляков - Бабенко, Леднев (Венделл, 61), Мельниченко (Крушинский, 61) - Гуцуляк, Назаренко (Мустафаев, 78), Луифер (Тейлор, 46)

Удаление: Михайличенко, 45

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