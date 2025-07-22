Динамо уверенно победил Хамрун в первом матче

Динамо Киев встретился с Хамруном в матче Лиги чемпионов.

С стартовых минут этого матча украинская команда взяла на себя инициативу, и уже на 13-й минуте она принесла плоды в виде забитого гола. Владислав Ванат открыл счет.

До перерыва, "бело-синие" может удвоить свое преимущество. Во время перерыва Денис Попов забил гол, но этот гол был отменен из-за офсайда.

Тем не менее, позже столичный клуб смог создать более комфортный перевес в счете. Виталий Буяльский отправил мяч в сетку на 76-й минуте.

Точку в матче поставил Назарий Волошин, доведя счет до разгромного в компенсированное время.

Ответный матч пройдет в Люблине 29 июля.

Хамрун - Динамо 0:3

Голы: Ванат, 13, Буяльский, 76, Волошин, 90+3

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