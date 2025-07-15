Динамо свело вничью спарринг против Корвинула

К экватору первого тайма команды успели обменяться упущенными моментами. На выпад "воронов" с попаданием в штангу подопечные Александра Шовковского ответили выстрелом Торреса в перекладину со входа в штрафную.

Во второй половине Динамо выглядело острее. На 60-й минуте Попов после розыгрыша углового не попал в створ. Впоследствии Волошин пробил в кипера вместо передачи на пустые ворота Герреро.

Под занавес поединка "сгорел" Тымчик. Защитник киевлян грубо въехал в соперника, спровоцировал потасовку и ушел отдыхать досрочно. Однако, голов зрители так и не дождались.

Контрольный матч

Динамо – Корвинул – 0:0

Динамо (1-й тайм): Моргун, Вивчаренко, Супряга, Попов, Бражко, Волошин, Торрес, Тымчик, Яцык, Буяльский, Захарченко

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!