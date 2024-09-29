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Левый Берег - Динамо 0:3: обзор матча и результат игры 29.09.2024

"Бело-синие" разгромили новичка УПЛ в киевском дерби.
Сегодня, 20:02
Динамо разгромило Левый Берег / ФК Динамо Киев
Динамо разгромило Левый Берег / ФК Динамо Киев

В воскресенье, 29 сентября, Левый Берег принимал на своем поле Динамо в киевском дерби в восьмом туре украинской Премьер-лиги.

Команда Александра Шовковского разобралась с дебютантом высшего дивизиона, одержав разгромную победу со счетом 3:0.

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Динамо повело в матче уже в начале противостояния, когда на восьмой минуте после углового и прострела Тарас Михавко удачно сыграл на добивании, забив тем самым свой дебютный гол за "бело-синих". Вскоре Андрей Ярмоленко эффектно пяткой переправил мяч в ворота, но гол был отменен из-за офсайда.

Источник: ФК Динамо Киев

Увеличить преимущество Динамо удалось уже на 61-й минуте. Голкипер Левого Берега Максим Механив отдал мяч точно на Владимира Бражко, а тот сразу с центра поля отправил его обратно в сетку пустых ворот. На 80-й минуте хозяева поля еще и остались в меньшинстве, когда за вторую желтую с поля был удален Валерий Самар.

Точку же в матче в компенсированное время поставил Валентин Рубчинский. Полузащитник успешно среагировал на отскок в штрафной, также записав на свой счет дебютный гол в составе киевской команды.

Источник: ФК Динамо Киев

Динамо с 19 очками возглавляет турнирную таблицу УПЛ, опережая Александрию с таким же количеством баллов по дополнительным показателям. Левый Берег идет на 13-м месте, имея в своем активе шесть пунктов.

Статистика матча Левый Берег - Динамо восьмого тура чемпионата Украины

Левый Берег - Динамо 0:3

Голы: Михавко, 8, Бражко, 61, Рубчинский, 90+1

Владение мячом: 40% - 60%
Удары: 1 - 5
Удары в створ: 1 - 4
Угловые: 5 - 7
Фолы: 15 - 12

Левый Берег: Механив - Соколов, Акимов, Самар, Шаповал - Приходько, Дедух - М. Когут (И. Когут, 76), Синица, Галас (Войцеховский, 77) - Кобзар (Семенов, 84).

Динамо: Бущан - Караваев, Попов (Дячук, 89), Михавко (Биловар, 65), Вивчаренко - Бражко (Михайленко, 72), Рубчинский - Ярмоленко (Кабаев, 46), Буяльский, Брагару (Волошин, 64) - Герреро.

Предупреждения: Самар, Акимов - Попов.

Удаление: Самар, 80

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Динамо Киев чемпионат Украины Украинская Премьер-лига Левый Берег

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