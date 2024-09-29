Михавко забил дебютный гол в клубной карьере

Защитник Динамо отличился в матче УПЛ против Левого Берега.

Защитник Динамо Тарас Михавко открыл счет в матче восьмого тура украинской Премьер-лиги с Левым Берегом.

19-летний центрбек киевлян на восьмой минуте присоединился к угловому и из пределов вратарской успешно сыграл на добивании.

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Как сообщает официальный сайт "бело-синих", Михавко забил свой первый мяч за основную команду Динамо. Также для защитника этот гол стал дебютным в клубной карьере.

Михавко подписал контракт с Динамо в 2023 году, перейдя из Львова. За первую команду киевлян защитник провел 14 матчей. Еще пять игр за киевлян он сыграл в еврокубках.

Ранее Михавко записал на свой счет по одному голу в составе юношеской и молодежной сборных Украины.

Ранее сообщалось, что легионер Динамо отличился дебютным голом в Израиле.

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