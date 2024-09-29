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Легионер Динамо отличился дебютным голом в Израиле

Самба Диало порадовал местных фанатов.
Сегодня, 13:50
Самба Диало / Getty Images
Самба Диало / Getty Images

Вингер Самба Диало, контракт которого принадлежит киевскому Динамо, отличился дебютным голом за Хапоэль в чемпионате Израиля.

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Футболист красиво протянул мяч и точно пробил сместившись с фланга. Диало забил второй гол своей команды в матче, после того одноклубникам удалось развить успех

Чемпионат Израиля 5-й тур

Хапоэль (Иерусалим) - Маккаби (Петах-Тиква) - 4:1 (1:0)

Голы: Идоко (43), Диало (46), Дон (54, 82) – Ройзман (88)

Напомним, в Хапоэле Диалло будет выступать до конца текущего сезона. А с Динамо сенегалец связан контрактом, срок которого истекает 31 декабря 2026 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФК Динамо Самба Диало

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