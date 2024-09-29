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Украинский защитник отличился во втором матче подряд в чемпионате Израиля

Александр Сирота помог разгромить Кирьят-Шмону.
Сегодня, 10:27
Александр Сирота / Getty Images
Александр Сирота / Getty Images

Защитник Маккаби Хайфа Александр Сирота отличился вторым подряд результативным действием.

Воспитанник киевского Динамо принял участие в разгроме Кирьят-Шмоны, забив третий гол.

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Поединок завершился со счетом 4:0 в пользу команды украинца, а Сирота записал на свой счет уже второй гол в семи матчах за Маккаби.

Напомним, что Сирота выступает в чемпионате Израиля по арендному соглашению, у Маккаби есть первоочередное право выкупа украинца.

Ранее также Бенфика с Трубиным оформила разгром в чемпионате Португалии.

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