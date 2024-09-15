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Защитник Динамо забил дебютный гол в чемпионате Израиля

Александр Сирота мог принести победу своей команде.
Сегодня, 10:39
Александр Сирота / Getty Images
Александр Сирота / Getty Images

Защитник Маккаби Хайфа Александр Сирота отметился дебютным голом в чемпионате Израиля.

Напомним, 24-летний украинец перешел в израильский клуб по арендному соглашению из киевского Динамо.

В матче третьего тура чемпионата Израиля против Маккаби Бней-Рейне украинец отметился на 90+4 минуте после подачи с углового.

Гол Сироты сделал счет 2:1 в пользу его команды, однако Маккаби не смог выиграть, пропустив с пенальти на 90+14 минуте.

Интересно, что пенальти заработал также Александр, сыграв рукой в собственной штрафной.

Ранее также феерично дебютировал в Саудовской Аравии Крис Смоллинг.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: александр сирота

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