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Защитник Динамо перешел в израильский клуб

Маккаби Хайфа арендовал у киевлян с правом выкупа Александра Сироту.
Сегодня, 14:14
Александр Сирота / instagram.com/maccabihaifafc
Александр Сирота / instagram.com/maccabihaifafc

Защитник Динамо Александр Сирота продолжит карьеру в составе Маккаби Хайфа.

Как сообщает официальный сайт "бело-синих", израильский клуб договорился с киевлянами об аренде 24-летнего футболиста. Соглашение рассчитано на один год.

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Также у Маккаби будет первоочередное право полноценного трансфера игрока.

По данным Transfermarkt, израильский клуб заплатил за аренду украинского защитника 600 тысяч евро.

Напомним, что Сирота - воспитанник Динамо, за первую команду которого дебютировал в 2020 году. Всего в составе "бело-синих" за это время защитник провел 85 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Также на его счету два поединка за сборную Украины.

Ранее сообщалось, что Динамо расторгло контракт с польским защитником.

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