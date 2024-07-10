Динамо расторгло контракт с польским защитником

Динамо и польский защитник Томаш Кендзера договорились о прекращении сотрудничества.

Как сообщает официальный сайт "бело-синих", киевский клуб и 30-летний футболист расторгли контракт по обоюдному согласию. Игрок получил статус свободного агента.

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Томаш Кендзера выступал за Динамо с лета 2017 года. За это время он провел в составе киевлян 125 матчей в УПЛ (5 голов), 14 матчей в Кубке и Суперкубке Украины, 59 матчей в еврокубках (2 гола).

В составе киевской команды польский защитник выиграл чемпионский титул, два Кубка Украины, а также три Суперкубка Украины.

Прошлый сезон Кендзера провел в греческом ПАОКе на правах аренды, сыграв 47 матчей и забив три гола.

Ранее Динамо объявило о подписании полузащитника Днепра-1.

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