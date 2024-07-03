Хавбек Динамо останется в аренде в северомакедонском клубе

"Бело-синие" пока не будут возвращать своего легионера.

Полузащитник Динамо Решат Рамадани продолжит выступать в составе северомакедонской Шкендии.

Как сообщает официальный сайт "бело-синих", клубы договорились об аренде 21-летнего игрока на следующий год без опции выкупа.

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Рамадани именно из Шкендии перешел в Динамо в марте 2023 года. В феврале 2024-го хавбек был арендован клубом из Тетово и провел во второй части сезона-2023/2024 13 матчей (2 ассиста), став вице-чемпионом Северной Македонии.

Ранее Динамо объявило, когда сыграет с Партизаном в квалификации Лиги чемпионов.

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