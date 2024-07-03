Хавбек Динамо останется в аренде в северомакедонском клубе
"Бело-синие" пока не будут возвращать своего легионера.
Полузащитник Динамо Решат Рамадани продолжит выступать в составе северомакедонской Шкендии.
Как сообщает официальный сайт "бело-синих", клубы договорились об аренде 21-летнего игрока на следующий год без опции выкупа.
Читай также: Динамо объявило о подписании полузащитника Днепра-1
Рамадани именно из Шкендии перешел в Динамо в марте 2023 года. В феврале 2024-го хавбек был арендован клубом из Тетово и провел во второй части сезона-2023/2024 13 матчей (2 ассиста), став вице-чемпионом Северной Македонии.
Ранее Динамо объявило, когда сыграет с Партизаном в квалификации Лиги чемпионов.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!