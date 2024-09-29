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Бенфика разгромно победила – известна оценка Трубина за матч против Жил Висенте

Украинец не смог оставить свои ворота "сухими".
Сегодня, 09:10
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

Бенфика, в составе которой выступает украинский голкипер Анатолий Трубин, разгромила Жил Висенте в матче седьмого тура португальского первенства (5:1)

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Голами за "орлов" отличились Отаменди, Актюркоглу, Амдуни, Луиш и Рольхейсер. Однако Анатолий Трубин не смог покинуть свои ворота "сухими", пропустив в дебюте встречи.

Статистический портал WhoScored оценил игру Анатолия в 6,4, Sofascore – в 6,6. Это самые низкие баллы среди игроков стартового состава Бенфики.

Стоит отметить, На счету вратаря 1 сейв, 26 касаний мяча, 20 точных передач с 22 (91%), 2 выноса мяча и 1 выигранная воздушная дуэль.

Напомним, сейчас Бенфика находится на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Португалии, имея в своем активе 16 зачетных пунктов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Анатолий Трубин ФК Бенфика

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