Трубин сделал выводы после провального старта Украины в Лиге наций: Горжусь быть частью этой сборной

Национальная сборная Украины провально выступила на старте нового розыгрыша Лиги наций. Подопечные Сергея Реброва проиграли два матча на старте турнира, уступив Албанию (1:2) и Чехию (2:3).

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Голкипер "сине-желтых" Анатолий Трубин опубликовал сообщение в своем Instagram, где подвел итоги сентябрьских матчей национальной команды:

После каждой встречи в сборной каждый делает выводы. Мои такие:

Результаты команды начинаются со вклада каждого.

Горжусь быть частью этой сборной Украины.

Впереди период большой работы, и мы должны пройти его вместе, чтобы стать сильнее". - написал голкипер.

Напомним, квартет Украины в Лиге наций возглавляет национальная сборная Грузии, которая одержала две победы в стартовых матчах турнира. Наша сборная находится на последнем месте своей группы.

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