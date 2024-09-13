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Трубин сделал выводы после провального старта Украины в Лиге наций: Горжусь быть частью этой сборной

Голкипер опубликовал пост в Instagram.
Сегодня, 08:03
Анатолий Трубин / УАФ
Анатолий Трубин / УАФ

Национальная сборная Украины провально выступила на старте нового розыгрыша Лиги наций. Подопечные Сергея Реброва проиграли два матча на старте турнира, уступив Албанию (1:2) и Чехию (2:3).

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Голкипер "сине-желтых" Анатолий Трубин опубликовал сообщение в своем Instagram, где подвел итоги сентябрьских матчей национальной команды:

После каждой встречи в сборной каждый делает выводы. Мои такие:

  • Результаты команды начинаются со вклада каждого.
  • Горжусь быть частью этой сборной Украины.
  • Впереди период большой работы, и мы должны пройти его вместе, чтобы стать сильнее". - написал голкипер.

Напомним, квартет Украины в Лиге наций возглавляет национальная сборная Грузии, которая одержала две победы в стартовых матчах турнира. Наша сборная находится на последнем месте своей группы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Анатолий Трубин

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