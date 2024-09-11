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Степаненко нашел причины поражения от Чехии в Лиге наций: Бывает такое в футболе

Полузащитник "сине-желтых" посетовал на судейство матча.
Сегодня, 07:41
Тарас Степаненко / Getty Images
Тарас Степаненко / Getty Images

Национальная сборная Украины уступила команде Чехии в матче второго тура группового этапа Лиги наций (3:2). Подопечные Сергея Реброва потерпели два поражения на старте турнира.

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Полузащитник "сине-желтых" Тарас Степаненко подвел итоги игры, объяснив, почему не удалось обыграть национальную команду Чехии:

"Думаю, где-то у нас сейчас есть какая-то неуверенность, когда нет результата. Скажем так, мы пытаемся где-то играть проще, чтобы не получать голы, а значит, что сегодня нам забили из двух аутов.

Мы готовились, что там чехи будут бросать ауты, разбирали, и мы получаем два гола из аута. Так же готовились на стандартах с албанцами и получаем гол.

Бывает такое в футболе, как и в жизни у людей, когда ты что-то делаешь, но не все получается, и ты начинаешь искать в себе, в команде, пытаешься играть проще, сконцентрированнее, пытаешься где-то компенсировать какую-то футбольную красоту какой-то прагматичностью.

Я скажу так, что все игроки, которые в национальной сборной – это игроки высокого уровня, игроки, привыкшие играть под давлением, уже не один год под давлением играют. И это нормально, что нас критикуют – где правильно, где неправильно.

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Пенальти? Там VAR и такой момент… По-моему, это не пенальти. Я говорю: у нас как шотландцы судят… Помню, мы играли со словаками, Пятов гол забил, судья фол свистнул (матч отбора к Евро-2016).

И сейчас. Такой момент: мяч летит, там борьба, мяч попадает в плечо, может, где-то в предплечье немного. Он не повлиял ни на один момент", - цитирует Степаненко портал Трибуна.

Напомним, сейчас квартет Украины в Лиге наций возглавляет национальная сборная Грузии, одержавшая две победы в стартовых матчах турнира. Наша сборная находится на последнем месте своей группы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Тарас Степаненко

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