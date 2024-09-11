Ребров - о своей возможной отставке: Подождите немного
Наставник сборной Украины отреагировал на провалы в последних матчах.
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался относительно того, не уйдет ли он в отставку на фоне неутешительных результатов
По словам специалиста, пока у него нет таких планов.
«Уйду ли я в отставку после матча с Чехией? Нет, не уйду. Пока не уйду. Подождите немного», - заявил специалист на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, в матче второго тура Лиги наций Украина проиграла Чехии.
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