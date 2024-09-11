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Зинченко: Прошу не перекладывать вину за поражение на тренера или кого-то индивидуально

По мнению футболиста, вся команда отвечает за второе поражение подряд.
Сегодня, 00:30
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Второй матч сборной Украины в Лиге наций-2024/25 завершился поражением от Чехии со счетом 2:3.

Во время послематчевого интервью хавбек украинской команды Александр Зинченко высказался на тему произошедшего на футбольном поле в Праге.

"Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку, которая была на стадионе. Я понимаю, что мы заслуживаем всю критику".

"Хотел бы попросить каждого болельщика, каждого эксперта, чтобы не переводили негативные результаты на тренера или еще на кого-то индивидуально - мы все команда, и все вместе побеждаем и все вместе проигрываем". – сказал Зинченко.

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После стартовых двух туров Украина идет последней в группе В1, не заработав ни одного очка.

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров ответил на вопрос о своей возможной отставке после провального старта турнира.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины сборная Чехии Александр Зинченко

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