Рух - Колос 0:0: обзор матча и результат игры 29.09.2024

В воскресенье, 29 сентября, Рух принимал на своем поле Колос в рамках восьмого тура украинской Премьер-лиги.

Противостояние получилось равным без особо острых моментов, разве что в первом тайме львовян от пропущенного мяча спасла перекладина после удара Александра Демченко, и завершилось нулевой ничьей.

Источник: ФК Колос Ковалівка

Для львовской команды этот безголевой ничейный результат стал третьим подряд в чемпионате.

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Рух с 12 очками на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ. Колос с семью баллами идет на 12-й строчке.

Статистика матча Рух - Колос восьмого тура чемпионата Украины

Рух - Колос 0:0

Владение мячом: 57% - 43%

Удары: 6 - 5

Удары в створ: 3 - 4

Угловые: 3 - 2

Фолы: 9 - 8

Рух: Ледвий - Сыч, Холод, Дидык, Роман - Федор, Пигурский, Притула (Рунич, 81) - Квасница (Клайвер, 70), Краснопир, Карабин (Климчук, 59).

Колос: Пахолюк - Поправка (Криворучко, 46), Козик, Бондаренко, Цуриков - Красничи, Демченко - Алефиренко (Диего, 72), Ориховский, Третьяков (Велетень, 90+4) - Боливар (Паулаускас, 72).

Предупреждение: Дидык, Федор, Козик - Цуриков, Криворучко.

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