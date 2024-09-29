Оболонь оформила первую победу в сезоне в битве аутсайдеров

Ингулец попробует заработать первые три очка в другой раз.

В воскресенье, 29 сентября, в рамках 8-го тура УПЛ сошлись аутсайдеры чемпионата Оболонь и Ингулец.

Сразу со старта хозяева хорошо прижали соперников и имели несколько хороших моментов забить, но и гости находили свои возможности, однако вратари обеих команд играли уверенно.

По ходу первого тайма команды продолжали размениваться относительно опасными моментами, пока Ингулец не пропустил глупый гол. Паламарчук выносил мяч, но попал в Суханова, и уже от игрока Оболони мяч залетел в ворота. Но по итогу ВАР отменил гол из-за игры рукой у Сергея.

Во втором тайме Оболонь довольно быстро нашла пространство для атаки, Суханов выкатил Груше, который и открыл счет. Далее тайм проходил под почти полным контрролем хозяев, а на 86-й минуте Близниченко поставил точку в матче, забив второй гол.

Гости попробовали все же что-то сделать, и даже смогли забить, на 90+1 отличился Козак, но времени на большее не хватило.

Статистика матча Оболонь - Ингулец восьмого тура УПЛ

Оболонь - Ингулец 2:1

Голы: Груша, 59, Близниченко, 86 - Козак, 90+1

Владение мячем: 59% - 41%

Удары: 11 - 6

Удары в створ: 3 - 3

Фолы: 11 - 14

Оболонь: Федоривский - Стасюк (Осман, 66), Дубко, Приймак, Грисьо - Черненко, Витенчук, Груша - Суханов (Тарануха, 62), Близниченко, Мединский.

Ингулец: Паламарчук - Мельничук (Мисик, 82), Виливальд, Шершень, Малыш - Козак, Пятов, Волохатый, Пушкарев (Богунов, 70) - Кисленко (Резепов, 46), Сад (Козыренко, 70).

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