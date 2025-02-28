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Ворскла - Динамо 1:1: обзор матча и результат игры 28.02.2025

Полтавская команда, уступая практически от начала встречи, сумела отыграться.
Сегодня, 17:25
Ворскла и Динамо сыграли вничью / ФК Динамо Киев
Ворскла и Динамо сыграли вничью / ФК Динамо Киев

В пятницу, 28 февраля, Ворскла принимала Динамо в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги, который был перенесен в Киев из-за опасений по поводу состояния поля в Полтаве.

В номинально домашнем поединке полтавчане, идущие в нижней части турнирной таблицы, сумели взять один балл в противостоянии с лидером чемпионата, завершив встречу вничью 1:1.

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Динамовцы повели в матче уже на 16-й минуте. Максим Дячук выдал отличную передачу из глубины в свободную зону на Виталия Буяльского, у которого было достаточно времени, чтобы спокойно переиграть Павла Исенко. Тем не менее Ворскла практически сразу ответила опасным штрафным и ударом Владислава Кулача, который пришелся в перекладину. У "бело-синих" до перерыва была еще неудачная попытка пробить боковыми ножницами от Андрея Ярмоленко и острый удар головой от Буяльского.

Источник: ФК Динамо Киев

А в середине второй половины встречи полтавчанам удалось сравнять счет. На 64-й минуте Илья Крупский выполнил подачу в штрафную, которую на дальней стойке замкнул Александр Скляр, выиграв борьбу у защитников. Под конец встречи Руслан Нещерет еще и выручил, парировав опасный удар головой от Антона Салабая.

Источник: ФК Динамо Киев

Ворскла доигрывала матч вдесятером после двух быстро заработанных желтых карточек Владиславом Отсровским, который незадолго до этого вышел на замену. А у Динамо то взятие ворот так и осталось единственным ударом в створ.

Динамо, имея в своем активе 47 баллов, лидирует в турнирной таблице УПЛ. Ворскла с 17 очками расположилась на 13-м месте.

Статистика матча Ворскла - Динамо 19-го тура чемпионата Украины

Ворскла - Динамо 1:1

Голы: Скляр, 64 - Буяльский, 16

Владение мячом: 54% - 46%
Удары: 9 - 6
Удары в створ: 4 - 1
Угловые: 6 - 2
Фолы: 11 - 10

Ворскла: Исенко - Крупский, Павлюк, Бацула, Пердута - Кане (Мякушко, 56), Скляр, Челядин (Островский, 80), Салабай - Авдили (Иеде, 56), Кулач (Ндукве, 63).

Динамо: Нещерет - Тымчик, Дячук, Михавко, Вивчаренко (Дубинчак, 46) - Буяльский (Шапаренко, 72), Михайленко, Пихаленок (Бражко, 62) - Ярмоленко (Брагару, 84), Ванат, Кабаев (Волошин, 62).

Предупреждения: Авдили, Челядин, Скляр, Салабай, Островский - Вивчаренко, Дячук.

Удаление: Островский, 90 (второе предупреждение).

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