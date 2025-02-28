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Оболонь - Полесье 0:0: обзор матча и результат игры 28.02.2025

Стартовый матч 19-го тура УПЛ команды завершили без забитых мячей.
Сегодня, 15:02
Оболонь сыграла вничью с Полесьем / ФК Полесье
Оболонь сыграла вничью с Полесьем / ФК Полесье

В пятницу, 28 февраля, Оболонь принимала на своем поле Полесье в рамках 19-го тура украинской Премьер-лиги.

За отведенное время игры соперники так и не сумели поразить ворота друг друга, завершив противостояния нулевой ничьей.

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Первый тайм поединка прошел в равной борьбе. Во второй половине встречи житомирская команда имела небольшое преимущество, но не сумела воплотить его в забитые мячи.

Оболонь, имея в своем активе 18 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице УПЛ. Полесье с 31 баллом идет на пятой позиции.

Статистика матча Оболонь - Полесье 19-го тура чемпионата Украины

Оболонь - Полесье 0:0

Владение мячом: 45% - 55%
Удары: 9 - 14
Удары в створ: 1 - 5
Угловые: 5 - 3
Фолы: 10 - 10

Оболонь: Марченко - Стасюк, Приймак, Дубко, Суханов - Виттенчук (Курко, 90+3) - Ильин, Тарануха (Устименко, 75), Черненко (Ломницкий, 90+3), Близниченко (Прокопенко, 60) - Бычек (Слободян, 75).

Полесье: Волынец - Майсурадзе (Тейлор, 73), Виале, Чоботенко, Михайличенко - Крушинский (Гонсалвеш, 73), Мельниченко (Йосефи, 61), Андриевский - Гуцуляк, Батиста, Назаренко (Битон, 46).

Предупреждения: Ильин - Майсурадзе, Тейлор, Батиста.

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