Динамо с голами летних новичков обыграло Марибор в спарринге

"Бело-синие" завладели инициативой с первых минут встречи. Киевляне даже повели в счете в дебюте, но гол Саленко отменили из-за офсайда. Возможность открыть счет на 26-й минуте упустил Ярмоленко, который не реализовал третий из четырех одиннадцатиметровых Динамо на протяжении тренировочных сборов.

Однако этот эпизод заставил столичный гранд добавить в активности. Еще до перерыва подопечные Александра Шовковского забили дважды. Сначала Герреро классно развернулся и отправил мяч под перекладину. Затем Брагару получил в пределах штрафной передачу Ярмоленко и отправил мяч в сетку.

Во втором тайме Динамо сбавило обороты. Тем не менее, под занавес поединка Караваев мог сделать счет разгромным. Однако, не сумел замкнуть ближнюю штангу головой. В конце концов "бело-синие" удержали преимущество и оформили вторую победу на турецкой земле.

Динамо – Марибор – 2:0

Голы: Герреро, 31, Брагару, 36

Нереализованный пенальти: Ярмоленко, 26 (Д)

Динамо: Моргун – Караваев, Дячук, Окон, Дубинчак – Саленко, Рубчинский, Пихаленок – Ярмоленко (Герич, 74), Брагару – Герреро (Пономаренко, 46)

К слову, ранее Динамо простилось с Шепелевым во время контрольного матча.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!