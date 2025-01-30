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Динамо минимальной победой над РФШ завершило выступления в Лиге Европы

Подопечные Александра Шовковского на мажорной ноте простились с еврокубками в сезоне 2024/25.
Вчера, 23:55
Динамо / Getty Images
Динамо / Getty Images

Начали команды в невысоком темпе. Фактически до экватора тайма соперникам пришлось привыкать к тяжелому газону гамбургского стадиона. На 21-й минуте "бело-синие" реализовали первый же момент, но Ванат через мгновение до этого оказался в офсайде. Рижане ответили опасным ударом Икауниекса – Нещерет вытащил.

Следующий случай забить Динамо упустило перед перерывом. Это Ванат отправил мяч мимо стойки после перспективного прострела Рубчинского. На старте же второй половины Куадио не смог пробить точно после углового.

Постепенно команда Александра Шовковского захватила инициативу. Вот удар Кабаева после смещения заблокировал защитник, а выстрел Пихаленка со штрафного парировал Ондоа. Наконец на 76-й минуте тот же Пихаленок вовремя среагировал на рикошет после прострела Тымчика и отправил мяч в правый угол.

Финальные минуты прошли нервно. Однако Динамо удержало победный счет. "Бело-синие" покинули последнее место в сводной турнирной таблице, записав в актив 4 очка.

Статистика матча Лиги Европы Динамо – РФШ

Динамо – РФШ – 1:0

Гол: Пихаленок, 76

xG: 0.52 - 1.12
Удары: 9 - 7
Удары в створ: 3 - 2

Динамо: Нещерет – Тымчик, Биловар, Михавко, Вивчаренко – Пихаленок, Михайленко, Рубчинский (Саленко, 88) – Ярмоленко (Волошин, 90), Ванат, Кабаев (Пономаренко, 86)

РФШ: Ондоа – Нджие (Мареш, 80), Пренга, Липущек – Савалниекс (Силагадзе, 84), Мархиев, Паныч, Одишария – Икауниекс, Нджики (Куадио, 46), Зеленковс (Лемаич, 80)

Предупреждения: Биловар, Пономаренко – Паныч, Пренга

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