Динамо на классе обыграло Черноморец

Гол и два ассиста Буяльского помог киевлянам одержать победу над "моряками".

В рамках 13-го тура чемпионата Украины Динамо встретилось с Черноморцем.

С первых минут киевляне начали подтверждать свой статус фаворита. Уже на 16-ой они вышли вперед за счет гола Владислава Ваната с ассиста Буяльского.

Во втором тайме доминация «бело-синих» продолжалась. На 69-ой минуте они удвоили свое преимущество голом Виталия Буяльского, а в конце встречи довели счет до разгромного Валентин Рубчинский снова после передачи Буяльского.

В компенсированное время одесситы один гол отквитали, но на ход встречи это, естественно, не сильно повлияло

Таким образом, Динамо на временной основе единолично возглавило турнирную таблицу УПЛ, но, у Александрии матч в запасе.

Динамо - Черноморец 3:1

Голы: Ванат, 16, Буяльский, 69, Рубчинский, 86 - Скиба, 90+3

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