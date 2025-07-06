Динамо "отомстило" Кишварде за вчерашний проигрыш, разгромив в товарищеском матче

В рамках подготовки к сезону-2025/26 Динамо второй раз за два дня встретилось с Кишвардой.

В отличие от вчерашнего поединка, где киевляне уступили, сегодня «бело-синие» смогли переиграть своего соперника.

Столичный коллектив победил со счетом 3:0. Авторами голов стали Андрей Ярмоленко, Владислав Супряга и Федор Задорожный.

Отметим, что для Супряги этот гол стал первым за последние 5 лет в футболке Динамо, впрочем, тогда это был официальный матч против Генка.

Динамо - Кишварда 3:0

Голы: Ярмоленко, 16, Супряга, 40, Задорожный, 43

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