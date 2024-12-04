Александрия - Динамо: обзор и результат матча чемпионата Украины 04.12.2024
В рамках 15-го тура УПЛ Александрия на своем поле встретилась с Динамо.
Именно хозяева были немного острее в первом тайме и более чаще владели мячом, однако, серьезной опасности никто не сумел создать.
Все на что смогли команды это удары со средней дистанции, которые были достаточно легкими для обоих Георгиев - Ермакова и Бущана.
Во втором тайме за счет большей возможности вносить коррективы в игру свежими футболистами Динамо смогло выровнять игру и создать наиболее опасный момент матча.
Примерно на 75-ой минуте матча Назар Волошин получил мяч на левом фланге, сместился в центр под удар и отправил мяч в дальний угол ворот Ермакова. Вратарь хозяев не без проблем, но все же справился с ударом.
Поэтому, по окончании матча, на табло, как и в начале, горели «нули», сигнализирующие о том, что ни одной из команд не удалось оторваться в чемпионской гонке. Через 4 дня, 8 декабря, у обоих коллективов снова возникнет такая возможность.
Статистика матча чемпионата Украины Александрия - Динамо
Александрия - Динамо 0:0
Владение мячом: 56% - 44%
Удары: 7 - 4
Удары в створ ворот: 3 - 2
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