Александрия - Динамо: обзор и результат матча чемпионата Украины 04.12.2024

Совсем скоро у команд будет еще одна попытка все же это сделать.

В рамках 15-го тура УПЛ Александрия на своем поле встретилась с Динамо.

Именно хозяева были немного острее в первом тайме и более чаще владели мячом, однако, серьезной опасности никто не сумел создать.

Все на что смогли команды это удары со средней дистанции, которые были достаточно легкими для обоих Георгиев - Ермакова и Бущана.

Во втором тайме за счет большей возможности вносить коррективы в игру свежими футболистами Динамо смогло выровнять игру и создать наиболее опасный момент матча.

Примерно на 75-ой минуте матча Назар Волошин получил мяч на левом фланге, сместился в центр под удар и отправил мяч в дальний угол ворот Ермакова. Вратарь хозяев не без проблем, но все же справился с ударом.

Поэтому, по окончании матча, на табло, как и в начале, горели «нули», сигнализирующие о том, что ни одной из команд не удалось оторваться в чемпионской гонке. Через 4 дня, 8 декабря, у обоих коллективов снова возникнет такая возможность.

Статистика матча чемпионата Украины Александрия - Динамо

Александрия - Динамо 0:0

Владение мячом: 56% - 44%

Удары: 7 - 4

Удары в створ ворот: 3 - 2

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