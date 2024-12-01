iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Динамо сенсационно потеряло очки в игре против Колоса

Киевляне не удержали преимущество полученное на старте матча.
Сегодня, 17:31
Динамо - Колос / Getty Images
Динамо - Колос / Getty Images

В рамках 15-го тура УПЛ Колос в домашнем матче встретился с Динамо.

Киевляне хорошо начали матч, забив уже на 5-й минуте. Автором забитого мяча стал Владимир Бражко, который таким образом отметил свой голевой юбилей.

В целом по игре «бело-синие» превосходили своего менее именитого соперника, но моменты не удалось превратить в забитые мячи, а вот Колос своей возможностью воспользовался сполна.

Даниил Алефиренко забил мяч на 33-ой минуте после передачи Джовани Боливара.

Взятие ворот в исполнении Алефиренко стало последним в матче. Динамо потеряло два балла и из-за этого снова имеет одинаковое количество очков с Александрией накануне очного матча.

Колос - Динамо 1:1

Голы: Алефиренко, 33, Бражко, 5

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: динамо Колос

Статьи по теме

Бражко забил юбилейный гол за Динамо Бражко забил юбилейный гол за Динамо
Колос вдвое побьет свой трансферный рекорд, подписав хавбека сборной Албании Колос вдвое побьет свой трансферный рекорд, подписав хавбека сборной Албании
УПЛ: Александрия примет Черноморец, Колос встретится с Динамо, Шахтер сыграет против Руха УПЛ: Александрия примет Черноморец, Колос встретится с Динамо, Шахтер сыграет против Руха
Динамо выразило соболезнования семье погибшего на войне отца голкипера Шахтера Динамо выразило соболезнования семье погибшего на войне отца голкипера Шахтера
Помочь журналистам

Видео

Кобин в шоке – Ингулец забил фантастический гол Ворскли на 19-й секунде
Кобин в шоке – Ингулец забил фантастический гол Ворскли на 19-й секунде

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" поборятся за элиту Лиги наций - назван соперник в плей-офф
просмотров
Биатлон-2024/2025: первый этап Кубка мира продолжится мужской и женской эстафетами
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева вернулась в ТОП-100, Калинина потеряла позицию
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина удаляется от Сербии
просмотров

Последние новости

Формула 118:21
Макларен может выиграть Кубок конструкторов уже в Катаре
Шахматы18:13
Шахматы. Матч за звание чемпиона мира: Гукеш и Дин снова сыграли вничью
Европа18:11
Гвардиола: Нормально, что соперники смеются и издеваются над нами сейчас
Европа17:39
Эвертон Миколенко был разгромлен Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд
Украина17:31
Динамо сенсационно потеряло очки в игре против Колоса
Европа16:59
"Случиться может все что угодно": Лидер Ман Сити высказался об игре против Ливерпуля
Биатлон16:27
Украина заняла место в топ-10 по итогам мужской эстафеты в Контиолахти
Европа16:06
Бражко забил юбилейный гол за Динамо
Украина15:15
Александрия разгромила Черноморец в матче с двумя красными
Бокс15:08
Чисора объяснил, почему Джошуа отказался от незамедлительного реванша с Дюбуа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK