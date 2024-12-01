Динамо сенсационно потеряло очки в игре против Колоса
В рамках 15-го тура УПЛ Колос в домашнем матче встретился с Динамо.
Киевляне хорошо начали матч, забив уже на 5-й минуте. Автором забитого мяча стал Владимир Бражко, который таким образом отметил свой голевой юбилей.
В целом по игре «бело-синие» превосходили своего менее именитого соперника, но моменты не удалось превратить в забитые мячи, а вот Колос своей возможностью воспользовался сполна.
Даниил Алефиренко забил мяч на 33-ой минуте после передачи Джовани Боливара.
Взятие ворот в исполнении Алефиренко стало последним в матче. Динамо потеряло два балла и из-за этого снова имеет одинаковое количество очков с Александрией накануне очного матча.
Колос - Динамо 1:1
Голы: Алефиренко, 33, Бражко, 5
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