iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Динамо - Зриньски 6:0: обзор матча и результат игры 06.11.2025

"Бело-синие" разобрались с боснийским соперником, сделав результат во втором тайме.
Вчера, 23:56       Автор: Игорь Мищук
Динамо разгормило Зриньски / ФК Динамо Киев
Динамо разгормило Зриньски / ФК Динамо Киев

В четверг, 6 ноября, Динамо провело матч против боснийского Зриньски в рамках третьего тура общего этапа Лиги конференций.

После двух стартовых поражений от Кристал Пэлас и Самсунспора команда Александра Шовковского сумела взять первые очки в еврокубке, оторвавшись на боснийском сопернике и сокрушив его со счетом 6:0.

Читай также: Шахтер уверенно победил Брейдаблик

Динамо переиграло оппонента в первом тайме, однако первый гол пришел после стандарта. На 21-й минуте дебютный забитый мяч киевлян в розыгрыше Лиги конференций на свой счет записал Денис Попов, выиграв верховую борьбу после подачи с углового. До перерыва неплохие моменты имели Виталий Буяльский и Александр Пихаленок, однако результат остался неизменным.

А во второй половине встречи "бело-синие" за 11 минут сняли все вопросы о будущем победителе. Сначала на 56-й минуте Эдуардо Герреро замкнул прострел от Пихаленка после розыгрыша штрафного, а вскоре Владислав Кабаев разобрался с защитниками на линии штрафной и пробил под левую стойку. Четвертый мяч динамовцев себе в актив записал Буяльский, выскочив один на один с голкипером на 67-й минуте.

Сразу после этого на замену вышли игроки, которые и добили соперника ближе к концу матча. На 78-й минуте Андрей Ярмоленко принял заброс в штрафную и слета расстрелял ворота Зриньски, а спустя пять минут своим дебютным голом в составе Динамо отличился Владислав Блэнуцэ, успешно пробив головой после подачи с углового.

Динамо, набрав три очка, поднялось на 24-е место в общей турнирной таблице Лиги конференций. Кроме того, киевлянам за один матч удалось изменить разницу мячей с негативной на позитивную - 6:5.

Статистика матча Динамо - Зриньски третьего тура Лиги конференций

Динамо - Зриньски 6:0

Голы: Попов, 21, Герреро, 56, Кабаев, 59, Буяльский, 67, Ярмоленко, 78, Блэнуцэ, 83

Ожидаемые голы (xG): 3.37 - 0.32
Владение мячом: 66% - 34%
Удары: 10 - 10
Удары в створ: 7 - 3
Угловые: 4 - 6
Фолы: 11 - 8

Динамо: Нещерет - Тымчик, Попов, Тиаре, Михавко - Пихаленок (Шапаренко, 71), Михайленко, Буяльский (Ярмоленко, 68) - Кабаев (Торрес, 79), Герреро (Блэнуцэ, 68), Шола (Волошин, 46).

Зриньски: Любич - Вранькович, Машич, Дуймович, Мамич - Пранич (Чавар, 79), Джурасек (Иванчич, 58), Филипович (Сурданович, 58), Шакота (Микич, 86) - Маич, Дамашкан (Бари, 58).

Предупреждение: Джурасек.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Зрински Мостар

Статьи по теме

УПЛ: Колос победил Кудровку, Оболонь одолела Эпицентр УПЛ: Колос победил Кудровку, Оболонь одолела Эпицентр
Ярмоленко забил 160-й гол за Динамо, а Буяльский догнал Милевского Ярмоленко забил 160-й гол за Динамо, а Буяльский догнал Милевского
Шовковский: Мы не имеем права допускать эти ошибки Шовковский: Мы не имеем права допускать эти ошибки
Календарь Динамо: "бело-синие" уничтожили Зриньски в матче Лиги конференций Календарь Динамо: "бело-синие" уничтожили Зриньски в матче Лиги конференций

Видео

Прорвало по полной: Динамо пофеерило в матче со Зриньски - видео голов
Прорвало по полной: Динамо пофеерило в матче со Зриньски - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей среди украинок, персональный рекорд Алейниковой и взлет Снигур
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сбросил Алькараса с вершины, Сачко сохранил статус первой ракетки Украины
просмотров
Футбол сегодня: новый тур УПЛ стартует двумя матчами
просмотров
УПЛ: Колос победил Кудровку, Оболонь одолела Эпицентр
просмотров

Последние новости

Европа23:06
Вундеркинд Реала выбрал приоритетный клуб для аренды
Теннис22:45
Соболенко дожала Анисимову в 1/2 финала WTA Finals
Украина22:12
УПЛ: Колос победил Кудровку, Оболонь одолела Эпицентр
Формула 121:50
Гран-при Бразилии: Норрис выиграл квалификацию к спринту
Теннис21:26
Рыбакина одолела Пегулу в полуфинале Итогового турнира-2025
Европа и мир20:55
Украина разгромила сборную Румынии в Европейском кубке наций
Теннис20:22
Сачко завершил сенсационное выступление в Меце
Украина20:00
Колос оформил волевую победу над Кудровкой
Европа19:54
Лапорта анонсировал идею прощального матча Месси в Барселоне
Европа19:36
Слот прокомментировал трансферные планы Ливерпуля
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK