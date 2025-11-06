Динамо - Зриньски 6:0: обзор матча и результат игры 06.11.2025

В четверг, 6 ноября, Динамо провело матч против боснийского Зриньски в рамках третьего тура общего этапа Лиги конференций.

После двух стартовых поражений от Кристал Пэлас и Самсунспора команда Александра Шовковского сумела взять первые очки в еврокубке, оторвавшись на боснийском сопернике и сокрушив его со счетом 6:0.

Динамо переиграло оппонента в первом тайме, однако первый гол пришел после стандарта. На 21-й минуте дебютный забитый мяч киевлян в розыгрыше Лиги конференций на свой счет записал Денис Попов, выиграв верховую борьбу после подачи с углового. До перерыва неплохие моменты имели Виталий Буяльский и Александр Пихаленок, однако результат остался неизменным.

А во второй половине встречи "бело-синие" за 11 минут сняли все вопросы о будущем победителе. Сначала на 56-й минуте Эдуардо Герреро замкнул прострел от Пихаленка после розыгрыша штрафного, а вскоре Владислав Кабаев разобрался с защитниками на линии штрафной и пробил под левую стойку. Четвертый мяч динамовцев себе в актив записал Буяльский, выскочив один на один с голкипером на 67-й минуте.

Сразу после этого на замену вышли игроки, которые и добили соперника ближе к концу матча. На 78-й минуте Андрей Ярмоленко принял заброс в штрафную и слета расстрелял ворота Зриньски, а спустя пять минут своим дебютным голом в составе Динамо отличился Владислав Блэнуцэ, успешно пробив головой после подачи с углового.

Динамо, набрав три очка, поднялось на 24-е место в общей турнирной таблице Лиги конференций. Кроме того, киевлянам за один матч удалось изменить разницу мячей с негативной на позитивную - 6:5.

Статистика матча Динамо - Зриньски третьего тура Лиги конференций

Динамо - Зриньски 6:0

Голы: Попов, 21, Герреро, 56, Кабаев, 59, Буяльский, 67, Ярмоленко, 78, Блэнуцэ, 83

Ожидаемые голы (xG): 3.37 - 0.32

Владение мячом: 66% - 34%

Удары: 10 - 10

Удары в створ: 7 - 3

Угловые: 4 - 6

Фолы: 11 - 8

Динамо: Нещерет - Тымчик, Попов, Тиаре, Михавко - Пихаленок (Шапаренко, 71), Михайленко, Буяльский (Ярмоленко, 68) - Кабаев (Торрес, 79), Герреро (Блэнуцэ, 68), Шола (Волошин, 46).

Зриньски: Любич - Вранькович, Машич, Дуймович, Мамич - Пранич (Чавар, 79), Джурасек (Иванчич, 58), Филипович (Сурданович, 58), Шакота (Микич, 86) - Маич, Дамашкан (Бари, 58).

Предупреждение: Джурасек.

