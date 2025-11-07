iSport.ua
Динамо - Зриньски 6:0: видео голов и лучших моментов матча 06.11.2025

Вашему вниманию обзор матча Лиги конференций с участием киевской команды.
Сегодня, 00:55       Автор: Игорь Мищук
Динамо разгромило Зриньски / ФК Динамо Киев
В четверг, 6 ноября, Динамо встречалось с боснийским Зриньски в рамках третьего тура общего этапа Лиги конференций.

Подопечные Александра Шовковского сумели одержать первую победу в розыгрыше еврокубка, уничтожив соперника со счетом 6:0.

Читай также: Динамо одержало первую победу в Лиге конференций, сокрушив Зриньски

Первый тайм противостояния завершился с минимальным перевесом в пользу Динамо благодаря голу Дениса Попова, а во второй половине встречи киевская команда снесла боснийского оппонента.

До середины второго тайма "бело-синие" на протяжении 11 минут забили еще трижды. Преимущество киевлян удвоил Эдуардо Герреро, до разгромного счет довел Владислав Кабаев, а четвертый мяч забил Виталий Буяльский.

Ближе к концу поединка вышедшие на замену Андрей Ярмоленко и Владислав Блэнуцэ установили окончательный результат матча.

Набрав первые три очка, Динамо поднялось на 24-е место в общей турнирной таблице Лиги конференций - в зону плей-офф.

Вашему вниманию видео всех голов матча Динамо - Зриньски в третьем туре Лиги конференций:

Динамо - Зриньски 6:0

Голы: Попов, 21, Герреро, 56, Кабаев, 59, Буяльский, 67, Ярмоленко, 78, Блэнуцэ, 83

Динамо: Нещерет - Тымчик, Попов, Тиаре, Михавко - Пихаленок (Шапаренко, 71), Михайленко, Буяльский (Ярмоленко, 68) - Кабаев (Торрес, 79), Герреро (Блэнуцэ, 68), Шола (Волошин, 46).

Зриньски: Любич - Вранькович, Машич, Дуймович, Мамич - Пранич (Чавар, 79), Джурасек (Иванчич, 58), Филипович (Сурданович, 58), Шакота (Микич, 86) - Маич, Дамашкан (Бари, 58).

Предупреждение: Джурасек.

Источник: MEGOGO

