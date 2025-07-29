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Футбол

Динамо снова разгромило Хамрун

Украинский коллектив справился с соперником и прошел в следующий раунд квалифікации.
Вчера, 22:52       Автор: Василий Медвидь
Динамо Киев / Getty Images
Динамо Киев / Getty Images

В рамках квалификации Лиги чемпионов Динамо принимало Хамрун Спартанс.

К ответному матчу киевляне подходили с комфортным преимуществом, поэтому тренер Александр Шовковский позволил себе умеренную ротацию.

Несмотря на это, поединок, как и предыдущий, развивался полностью по сценарию, который устраивал именно украинский гранд. Уже на 12-й минуте киевляне могли открывать счет, однако гол Кристиана Биловара был отменен из-за игры рукой.

То, что не удалось Биловару, удалось Владиславу Ванату на 28-й минуте поединка, а на 35-й преимущество «бело-синих» было удвоено усилиями Владимира Бражка.

После перерыва Динамо не так активно давило на ворота соперника, однако, еще один мяч смогло забить. Автором гола стал Тарас Михавко.

В третьем раунде подопечные Шовковского сыграют с кипрским Пафосом или с израильским Маккаби Тель Авив. Соперник определится завтра, 30 июля.

Динамо - Хамрун 3:0

Голы: Ванат, 28, Бражко, 35, Михавко, 83

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов динамо

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