Динамо снова разгромило Хамрун
В рамках квалификации Лиги чемпионов Динамо принимало Хамрун Спартанс.
К ответному матчу киевляне подходили с комфортным преимуществом, поэтому тренер Александр Шовковский позволил себе умеренную ротацию.
Несмотря на это, поединок, как и предыдущий, развивался полностью по сценарию, который устраивал именно украинский гранд. Уже на 12-й минуте киевляне могли открывать счет, однако гол Кристиана Биловара был отменен из-за игры рукой.
То, что не удалось Биловару, удалось Владиславу Ванату на 28-й минуте поединка, а на 35-й преимущество «бело-синих» было удвоено усилиями Владимира Бражка.
После перерыва Динамо не так активно давило на ворота соперника, однако, еще один мяч смогло забить. Автором гола стал Тарас Михавко.
В третьем раунде подопечные Шовковского сыграют с кипрским Пафосом или с израильским Маккаби Тель Авив. Соперник определится завтра, 30 июля.
Динамо - Хамрун 3:0
Голы: Ванат, 28, Бражко, 35, Михавко, 83
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