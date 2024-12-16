Динамо минимально победило Верес

В рамках 17-го тура УПЛ Динамо встретилось с Вересом.

Команды достаточно долго «присматривались» друг к другу. Гол в ворота ровенского клуба был забит на 23-й минуте. Автором забитого мяча стал Владислав Ванат.

В первой половине встречи Верес совсем ничего не мог противопоставить более статусному оппоненту, а во втором коллектив Олега Шандрука начал играть немного лучше и имел несколько возможностей, однако, ни одна из них не стала результативной.

Таким образом, Динамо уходит на длительный зимний перерыв с вполне комфортным преимуществом в 5 очков над Александрией и с еще более комфортным преимуществом над Шахтером в 10 баллов.

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Динамо - Верес 1:0

Гол: Ванат, 23

Динамо Киев: Бущан - Тымчик (Караваев, 74), Попов, Дячук, Вивчаренко - Буяльский (Рубчинский, 75), Михайленко, Пихаленок - Волошин, Ванат, Кабаев.

Верес: Кожухарь - Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Шевченко - Кучеров (Мрвалевич, 90+2), Клец - Луан (Нонго, 90+2), Дахновский (Годя, 72) - Степанюк, Гайдучик (Шарай, 72).

Предупреждения: Гончаренко

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