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Футбол

Динамо уступило Мидтьюлланну в третьем спарринге лета

Чемпион Украины потерпел поражение в контрольном поединке.
Сегодня, 18:54       Автор: Антон Федорцив
Динамо / ФК Динамо
Динамо / ФК Динамо

"Бело-синие" первыми упустили момент. Это Супряга не смог акцентированно пробить после прострела Вивчаренко. А на 21-й минуте киевляне повели – Ярмоленко после перевода Ваната отдал на Пихаленка, а тот разобрался во вратарской.

Впрочем, "волки" быстро пришли в себя. Вот Моргун продемонстрировал чудеса реакции на удар Франкулину после перехвата. А впоследствии не спас и кипер, когда тот же Франкулину реализовал выход один на один с ним.

На старте второго тайма Мидтьюлланн ошеломил Динамо двумя голами. Сначала Гогорса подработал мяч под правую ногу и уложил в дальнюю девятку с линии штрафной. А затем Этим отправил мяч в пустые ворота после потери Ярмоленко.

Отыграться за полчаса игрового времени подопечные Александра Шовковского не сумели. Динамо проиграло второй из трех спаррингов межсезонья. Следующий соперник – английский Вест Бромвич (11 июля).

Контрольный матч
Динамо – Мидтьюлланн – 1:3
Голы: Пихаленок, 21 – Франкулину, 33, Гогорса, 49, Этим, 56

Динамо (1-й тайм): Моргун, Вивчаренко, Михавко, Попов, Волошин, Бражко, Ванат, Шапаренко, Пихаленок, Ярмоленко, Супряга

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: динамо Мидтьюлланн

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