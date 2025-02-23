Динамо - Карпаты: обзор матча и результат поединка 23.02.2025

Команда Александра Шовковского постепенно взяла под контроль ход событий. В первом тайме киевляне изредка беспокоили вратаря Карпат. В частности, удар Ярмоленко прошел выше перекладины, а Михавко не смог отправить мяч за линию в хаосе после флангового навеса.

На старте второй половины в атаке проявили себя львовяне – Краснопир пробил мимо дальней штанги из пределов штрафной. Динамо ответило голом Михайленко, который лучше всего сориентировался в штрафной "львов" после стандарта.

Карпаты после пропущенного мяча пошли вперед большими силами. Вот Очеретько со средней дистанции пробил мимо ворот, а Костенко с двух попыток не сумел воспользоваться прострелом Сыча. "Успокоил" львовян второй гол "бело-синих": Вивчаренко бросил в прорыв Ваната, а тот финтом классно убрал Педросо и пробил в дальний – 2:0 в итоге.

Динамо остается единоличным лидером Премьер-лиги (48 очков). В свою очередь Карпаты остались на 6-й позиции (24 пункта).

Статистика матча Динамо – Карпаты 18-го тура чемпионата Украины

Динамо – Карпаты – 2:0

Голы: Михаиленко, 54, Ванат, 75

Удары: 15 - 4

Удары в створ: 5 - 1

Угловые: 6 - 1

Фолы: 12 - 10

Динамо: Нещерет – Тымчик, Попов, Михавко, Вивчаренко (Дубинчак, 79) – Буяльский (Шапаренко, 79), Михайленко (Рубчинский, 85), Пихаленок (Бражко, 65) – Ярмоленко (Волошин, 65), Ванат, Каба

Карпаты: Кинарейкин – Сыч, Бабогло, Педросо, Мирошниченко – Чачуа (Танда, 85), Альварес, Бруниньо (Стенио, 62) – Очеретько (Шах, 62), Краснопир (Пидлепенец, 79), Костенко (Игор, 79)

Предупреждения: Попов – Бабогло, Мирошниченко

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