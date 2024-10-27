Динамо - Шахтер 1:1: обзор матча и результат игры 27.10.2024

В воскресенье, 27 октября, в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского прошел центральный матч всего первого круга Украинской Премьер-лиги - Динамо принимало Шахтер.

Первая половина поединка прошла при доминировании гостей на футбольном поле. Подопечные Марино Пушича из раза в раз атаковали ворота Георгия Бущана, но им все никак не удавалось пробить его.

Параллельно с этим киевляне уже на 16-й минуте потеряли из-за травмы Дениса Попова, которого заменил Кристиан Биловар.

И если до перерыва "горняки" никак не смогли отправить мяч в сетку ворот соперника, то после него у них это все же вышло, хоть и не в результате красивой комбинации.

После подачи углового Бущан отразил первый удар, но защита не смогла выбить мяч, который рикошетом от Валерия Бондаря все же оказался в сетке.

Но очень скоро Шахтер остался в меньшинстве из-за грубого фола Дмитрия Крыськива. Николай Балакин показал хавбеку прямую красную карточку.

Очень долго столичный клуб пытался сравнять счет. И даже символично, что это произошло после того, как на поле появился Александр Караваев, воспитанник Шахтера. И именно он принес своей команде ничью.

За три минуты до конца основного времени Владислав Дубинчак навесил в штрафную, а Караваев ударом в касание пробил мимо Дмитрия Ризныка.

В итоге команды не смогли определить победителя - судья зафиксировал ничью 1:1, которая больше на руку Динамо: команда Александра Шовковского делит первое место с Александрией (по 26 очков), а команда Марино Пушича остается четвертой с 20-ю баллами.

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Статистика матча Динамо - Шахтер 11-го тура УПЛ

Динамо - Шахтер 1:1

Голы: Караваев, 87 - Бондарь, 48.

Владение мячом: 53% - 47%

Удары: 14 - 16

Удары в створ: 3 - 8

Динамо: Бущан - Тымчик (Караваев, 83), Попов (Биловар, 16), Михавко, Дубинчак - Андриевский (Герреро, 65), Бражко, Кабаев, Буяльский, Брагару (Волошин, 46) - Ванат.

Шахтер: Ризнык - Конопля, Бондарь, Матвиенко, Энрике - Бондаренко (Педриньо, 67), Крыськив, Судаков (Гомес, 89) - Зубков (Степаненко, 67), Сикан (Траоре, 77), Эгиналду (Франьич, 89).

Предупреждения: Андриевский - Зубков, Педриньо.

Удаление: Крыськив, 60 (Шахтер, прямая красная карточка).

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