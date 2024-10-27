Основной центрбек Динамо получил травму в игре с Шахтером

Денис Попов был вынужден покинут поле спустя всего 16 минут после начала встречи.

В Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского в рамках одиннадцатого тура Украинской Премьер-лиги сошлись Динамо и Шахтер.

Уже по ходу первого тайма киевский коллектив понес потери.

На 16-й минуте Денис Попов, держась за заднюю поверхность бедра, сигнализировал скамейке запасных, что он не сможет продолжить поединок и что ему нужна замена.

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Вместо 25-летнего защитника главный тренер "бело-синих" Александр Шовковский выпустил на поле Кристиана Биловара.

Напомним, что на ISPORT доступна онлайн-трансляция матча между Динамо и Шахтером.

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