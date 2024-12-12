Реал Сосьедад - Динамо Киев: обзор и результат матча Лиги Европы 12.12.2024

Киевляне все еще не набирают ни одного очка в еврокубках.

В рамках 6-го тура Лиги Европы Динамо встретилось с Реал Сосьедадом.

Поединок рохпочался ужасно для киевлян, хозяева давили с первых минут и ближе ко второй половине первого тайма получили идеальную возможность открыть счет.

На 19-ой минуте Денис Попов сфолил в своей штрафной площадке и Ганс Осмерс назначил 11-метровый. К отметке подошел Микель Оярсабаль и он же же добил мяч в сетку ворот после сейва Георгия Бущана.

Прошло 5 минут и уже Шеральдо Беккер «расстреливал» Бущана после непонятных действий защитников киевлян в собственной штрафной, а еще чуть позже Оярсабаль оформил дубль, доведя счет до разгромного.

Второй тайм прошел намного спокойнее чем первый, ведь хозяевам уже ничего не нужно было делать, а «бело-синие» ничего не могли сделать.

Таким образом, Динамо в шестой раз подряд проигрывает в Лиге Европы и теряет любые шансы на попадание в 24-ку лучших команд.

Статистика матча Лиги Европы Реал Сосьедад -- Динамо

Реал Сосьедад - Динамо 3:0

Голы Оярсабаль, 19, 33, Беккер, 24

xG: 2.98 - 0.17

Удары: 27 - 5

Удары в створ ворот: 14 - 1

Владение мячом: 59% - 41%

Реал Сосьедад: Реміро — Арамбуру (Одриосола, 57), Субельдия, Агерд, Муньйос — Кубо (Магунаселая, 57), Оласагасти, Гонсалес (Туррьентес, 78), Мендес (Марин, 46) — Оярсабаль (Оскарссон, 57), Беккер.



Динамо Киев: Бущан — Биловар, Попов, Дячук — Караваев, Бражко (Пихальонок, 62), Михайленко, Дубинчак — Волошин (Брагару, 81), Герреро (Ванат, 62), Рубчинський (Кабаев, 62).



Предупреждения: Одриосола, Магунаселая — Дубинчак, Брагару

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