Свитолина разгромно пробилась в четвертьфинал турнира в Штутгарте

Украинка разбила Еву Лис.
Вчера, 23:50       Автор: Андрей Безуглый
Элина Свитолина / Getty Images
На турнире WTA 250 в Руане прошел матч 1/8 финала, в котором приняла участие Элина Свитолина.

Соперницей украинской теннисистки стала немка Ева Лис.

Весь матч занял 55 минут, за которые Свитолина отдала только один гейм, оформив полный разгром соперницы.

Следующей сопрницей украинки станет либо нейтралка екатерина александрова, либо чешка Линда Носкова.

WTA 500, Штутгарт. Второй круг

Ева Лис (Германия) — Элина Свитолина (Украина) 0:2 (1:6, 0:6)

