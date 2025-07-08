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GGBET стал официальным спонсором боя Усик – Дюбуа II

Впервые в истории боёв в супертяжёлом весе спонсором поединка выступает букмекерский бренд с украинскими корнями.
Сегодня, 15:00       Автор: Василий Медвидь

Это уже второй бой Усика против Дюбуа. Первый состоялся в августе 2023 года в Польше — тогда украинец победил британца техническим нокаутом. Реванш имеет особое значение для Дюбуа, ведь он пройдёт в его родном городе на культовом стадионе «Уэмбли», известном как «Дом английского футбола». Для Усика это уникальный шанс войти в историю как трёхкратный абсолютный чемпион мира и подтвердить собственное лидерство, сделав поединок легендарным событием для всего мирового спорта.

Для этого исторического события международный бренд GGBET стал партнёром Queensberry и Ready to Fight. Сотрудничество предусматривает визуальную интеграцию GGBET на элементах ринга, а также проявления бренда в промоматериалах и в ключевых событиях: на пресс-конференции 17 июля, на контрольном взвешивании 18 июля и непосредственно на самом поединке. Также фанаты бокса смогут принять участие в тематических конкурсах от GGBET в соцсетях и получить специальные предложения к бою на сайте букмекера.

«Ещё одно невероятное событие в истории бокса и, безусловно, невероятное событие для нашего бренда. Для GGBET это новая страница в истории партнерств, ведь быть частью звёздного поединка, за которым будет следить весь мир — это high level. А то, что в этом событии участвует настоящая гордость Украины Александр Усик – отдельная ценность для нас. Настраиваемся на зрелищный бой», — отметил СEO GGBET Cергей Мищенко.

Напомним, что букмекерский бренд не впервые поддерживает боксерские поединки мирового уровня. В 2024 году GGBET UA был партнёром эксклюзивных украиноязычных трансляций обоих поединков Александра Усика против Тайсона Фьюри на MEGOGO. На глобальной арене GGBET неоднократно становился официальным спонсором ведущих киберспортивных турниров: серии BLAST Premier по CS 2, The International 2022 по Dota 2 и многих других. В данный момент букмекерский бренд расширяет присутствие в классическом спорте и активно поддерживает украинские спортивные команды и события.

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