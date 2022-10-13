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Один из Шумахеров сломал позвонок после жуткой аварии в гонке

Сын Ральфа и племянник Михаэля пострадал во время страшного инцидента.
Сегодня, 16:29
Девид Шумахер / Getty Images
Девид Шумахер / Getty Images
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Немецкий гонщик Дэвид Шумахер в минувшие выходные стал одним из участников массированной аварии на автогонках DTM в Хоккенхайме.

После обследования 20-летнего пилота отпустили домой, но впоследствии он пожаловался на боли в спине и было принято решение провести более углубленный осмотр, обнаруживший более серьезную травму.

"Когда Дэвид приехал домой, он все еще жаловался на боль в спине. Мы решили сходить в больницу и сделать МРТ. Оказалось, сломан поясничный позвонок. Врачи говорят, что восстановление займет где-то шесть недель», – рассказал его отец, бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер.

Дэвид – племянник Михаэля и двоюродный брат гонщика Формулы-1 Мика Шумахера. Для него нынешний сезон стал дебютным в DTM, но он не набирал очки в гонках, в то время как его партнер по команде идет вторым в общем зачете.

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