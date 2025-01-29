iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Пилот Порше первым в истории собрал Большой шлем в гонках на выносливость

Ник Тэнди первым выиграл все суточные марафоны.
Сегодня, 09:33
Ник Тэнди / Getty Images
Ник Тэнди / Getty Images

Ник Тэнди, выступающий за команду Порше, стал первым в истории пилотом, выигравшим Большой шлем в гонках на выносливость.

40-летний гонщик накануне выиграл гонку 24 часа Дайтоны в составе экипажа с Фелипе Насром и Лораном Вантуром.

Таким образом британец первым выиграл все четыре суточных марафона: 24 часа Дайтоны, 24 часа Ле-Мана, 24 часа Нюрбургринга и 24 часа Спа.

Все эти гонки Тэнди выиграл в составе команды Порше, за которую дебютировал еще в 2014 году.

Ранее также сообщалось, что Валттери Боттас стал резервистом сразу трех команд.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

У Манчестер Юнайтед осталось только два варианта относительно будущего Рэшфорда У Манчестер Юнайтед осталось только два варианта относительно будущего Рэшфорда
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: слэм-данк Каунсила с разворотом возглавил рейтинг ТОП-10 моментов игрового дня НБА: слэм-данк Каунсила с разворотом возглавил рейтинг
Лига чемпионов: расклады перед последним туром основного этапа Лига чемпионов: расклады перед последним туром основного этапа
Ан-Наср ведет переговоры сразу с двумя форвардами Ан-Наср ведет переговоры сразу с двумя форвардами
Помочь журналистам

Видео

Реванш Усик - Фьюри: The Ring представил кинематографическую версию боя
Реванш Усик - Фьюри: The Ring представил кинематографическую версию боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: завершился этап в Антхольце, вскоре стартует чемпионат мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к Костюк, провал Ястремской и Цуренко, чемпионка Australian Open вошла в топ-10
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, подъем Сачко, падение Приходько
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования на шестом этапе Кубка мира в Антхольце
просмотров

Последние новости

Европа11:17
У Манчестер Юнайтед осталось только два варианта относительно будущего Рэшфорда
НБА11:14
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: слэм-данк Каунсила с разворотом возглавил рейтинг
Лига Чемпионов10:44
Лига чемпионов: расклады перед последним туром основного этапа
Европа10:30
Ан-Наср ведет переговоры сразу с двумя форвардами
Киберспорт10:00
Состоялся анонс перезапуска культовой MOBA, которая не выдержала конкуренции с Dota 2 и LoL
Другие09:33
Пилот Порше первым в истории собрал Большой шлем в гонках на выносливость
Лига Чемпионов09:29
Боруссия Д - Шахтер: прогноз на матч Лиги чемпионов 29.01.2025
Киберспорт09:17
NaVi Junior сыграют с MOUZ за выход в полуфинал CCT Series 6
НБА08:54
НБА: Голден Стэйт победил Юту с Михайлюком, Лейкерс проиграли Филадельфии
НХЛ08:24
НХЛ: Даллас дожал Вегас в овертайме, Баффало уничтожил Бостон
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK