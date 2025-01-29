Пилот Порше первым в истории собрал Большой шлем в гонках на выносливость
Ник Тэнди первым выиграл все суточные марафоны.
Ник Тэнди, выступающий за команду Порше, стал первым в истории пилотом, выигравшим Большой шлем в гонках на выносливость.
40-летний гонщик накануне выиграл гонку 24 часа Дайтоны в составе экипажа с Фелипе Насром и Лораном Вантуром.
Таким образом британец первым выиграл все четыре суточных марафона: 24 часа Дайтоны, 24 часа Ле-Мана, 24 часа Нюрбургринга и 24 часа Спа.
Все эти гонки Тэнди выиграл в составе команды Порше, за которую дебютировал еще в 2014 году.
Ранее также сообщалось, что Валттери Боттас стал резервистом сразу трех команд.
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