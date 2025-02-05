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Гиперкар Астон Мартин, разработанный Ньюи, дебютирует в этом году в профессиональных гонках

Валькирия примет участие в WEC и IMCA.
Сегодня, 15:58
Aston Martin Valkyrie
Aston Martin Valkyrie

Aston Martin Valkyrie дебютирует в профессиональных гонках уже в этом.

Напомним, Валькирия - совместный проект Эдриана Ньюи, Кристиана Хорнера и других. Это единственный автомобиль в высшем классе WEC и IMCA, оснавщенный V12, хотя его мощность будет понижены до 608 л.с, чтобы соответствовать правилам.

Гиперкар примет участие в гонках WEC и IMSA уже в этом году. Партнером стала команда The Heart of Racing, две Валькирии в зеленых ливерях выступят в WEC, и еще одна в синей ливрее - в IMCA.

Первую гонку в WEC автомобиль проведет уже 28 февраля на 1812 км Катара, а в IMCA гиперкар дебютирует 12 марта на 12 часов Сербринга.

Ранее также сообщалось, что Феррари объявила имя резервного пилота.

 

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