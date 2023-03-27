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Баскетбол

Мартовское безумие: стали известны участники уникального Финала четырех

Ни одной команды, сеянной под первым, вторым или третьим номером.
Сегодня, 12:16
Сан Диего Стэйт / Getty Images
Сан Диего Стэйт / Getty Images

После трех дней университетского баскетбола в турнире NCAA осталось четыре команды, каждая из которых стремится войти в историю.

CBS объявил, что первая игра Финала четырех, запланированная на субботу, начнется 2 апреля в 02:09 ночи по киевскому времени между 5-м номером посева Сан-Диего Стэйт и 9-м номером посева Флорида Атлантик.

В следующем матче посеянный под номером 4 Юкон встретится с посеянным под номером 5 Майами. Эта игра начнется примерно в 04:49 утра по киевскому времени.

Обе игры будут транслировать Джим Нантц, Билл Рафтери, Грант Хилл и Трейси Вольфсон.

Стоит отметить, что впервые в истории в Финал четырех не прошла ни одна из 12 команд, посеянных под 1, 2 или 3 номером. Самый высокий посев у Юкона - четвертый.

Расписание и результаты Финала четырех

  • 02.04.23 |02:09| Сан Диего Стэйт - Флорида Атлантик
  • 02.04.23 |04:49| Юкон - Майами 

 


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