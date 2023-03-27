Мартовское безумие: стали известны участники уникального Финала четырех

Ни одной команды, сеянной под первым, вторым или третьим номером.

После трех дней университетского баскетбола в турнире NCAA осталось четыре команды, каждая из которых стремится войти в историю.

CBS объявил, что первая игра Финала четырех, запланированная на субботу, начнется 2 апреля в 02:09 ночи по киевскому времени между 5-м номером посева Сан-Диего Стэйт и 9-м номером посева Флорида Атлантик.

В следующем матче посеянный под номером 4 Юкон встретится с посеянным под номером 5 Майами. Эта игра начнется примерно в 04:49 утра по киевскому времени.

Обе игры будут транслировать Джим Нантц, Билл Рафтери, Грант Хилл и Трейси Вольфсон.

Стоит отметить, что впервые в истории в Финал четырех не прошла ни одна из 12 команд, посеянных под 1, 2 или 3 номером. Самый высокий посев у Юкона - четвертый.

Расписание и результаты Финала четырех