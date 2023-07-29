Литва - Украина: онлайн трансляция товарищеского поединка
Важный поединок перед олимпийским турниром.
В субботу, 29 июня, состоится товарищеская встреча, в которой сборная Украины по баскетоболу сыграет со сборной Литвы.
Это будет контрольный поединок перед пре-олимпийским квалификационным турниром в Турции.
Начало матча против сборный Литвы запланировано на 19:30 по киевскому времени.
Онлайн трансляция матча Литва - Украина
Прямая трансляция будет доступна в этой новости с 19:30 по киевскому времени.
В рамках подготовки наша сборная 31 июля сыграет со Швецией. А затем 5 августа Украина встретится с Израилем, 7 августа – с Нидерландами.