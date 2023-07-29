Литва - Украина: онлайн трансляция товарищеского поединка

Важный поединок перед олимпийским турниром.

В субботу, 29 июня, состоится товарищеская встреча, в которой сборная Украины по баскетоболу сыграет со сборной Литвы.

Это будет контрольный поединок перед пре-олимпийским квалификационным турниром в Турции.

Начало матча против сборный Литвы запланировано на 19:30 по киевскому времени.

Онлайн трансляция матча Литва - Украина

Прямая трансляция будет доступна в этой новости с 19:30 по киевскому времени.

В рамках подготовки наша сборная 31 июля сыграет со Швецией. А затем 5 августа Украина встретится с Израилем, 7 августа – с Нидерландами.