Будивельник - Шоле: обзор и результат встречи Кубка Европы ФИБА

7 марта в рамках 1/4 финала Кубка Европы ФИБА встречались киевский Будивельник и французский Шоле.

Учитывая, что украинские команды уже пару лет не пробивались в плей-офф Кубка Европы, киевляне были сильно мотивированы на матч.

Первая четверть с трудом, но завершилась в пользу Будивельника, а вот во второй киевляне сильно сдали. Счет к большому перерыву составил 40:50.

Однако наша команда собралась и отвоевала две финальные четверти с небольшим преимуществом. Встреча Будивельник - Шоле закончилась со счетом 73:72.

По регламенту в полуфинал пройдет победитель пары по сумме двух матчей, а значит решающим будет противостояние во Франции через неделю.

Будивельник - Шоле 73:22 (26:23, 14:27, 14:9, 19:13)

Будивельник: Берганемескел (20 + 1 подбор + 6 передач), Грант (15 + 16 подборов + 2 передачи), Близнюк (12 + 11 подборов + 5 передач), Браун (11 + 3 подбора), Бобров (5 + 1 подбор + 3 передачи), Гудвин (4 + 6 подборов + 4 передачи), Грыцак (3 + 1 подбор), Зотов (3)

Шоле: Артис (15 + 6 подборов + 3 передачи), Эллис (13 + 4 подбора + 1 передача), Далло (12 + 3 подбора + 2 передачи), Пэттон (12 + 5 подборов), Гуду-Синья (8 + 1 подбор + 2 передачи), Робино (4 + 3 подборп + 1 передача), Сако (3 + 2 подбора + 1 передача), Кэмпбелл (2 + 1 подбор + 6 передач), Тилль (2 + 2 подбора)