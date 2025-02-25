НБА: Денвер одолел Индиану, Оклахома проиграла Миннесоте

Вашему вниманию результаты и обзоры поединков, состоявшихся в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на вторник, 25 февраля, состоялся очередной игровой день регулярного первенства НБА, в рамках которого было сыграно восемь матчей.

Украинец Святослав Михайлюк провел почти 22 минуты в составе Юты. "Джазмены" потерпели домашнее поражение от Портленда (112:114).

Результаты матчей НБА за 24 февраля

Вашингтон - Бруклин - 107:99 (30:20, 37:39, 18:28, 22:12)

Вашингтон: Пул (26), Кулибали (20), Джордж (12 + 5 потерь), Холмс (11), Миддлтон (7) – старт; Смарт (10), Шэмпени (6 + 7 подборов), Вукчевич (6), Кэррингтон (5), Кисперт (4), Макдэниэлс (0).

Бруклин: З. Уильямс (19), К. Джонсон (17), Джонсон (9), Клэкстон (8), Хэйс (7 + 8 передач) – старт; Мартин (15), Уотфорд (11 + 7 подборов), Шарп (7), Уилсон (6), Бикман (0).

Детройт - Клипперс - 106:97 (23:17, 28:32, 34:26, 21:22)

Детройт: Каннингем (32 + 9 подборов + 7 передач + 7 потерь), Харрис (20), Дюрен (12 + 19 подборов), Томпсон (10), Хардуэй (6) – старт; Бизли (9), Шредер (7), Холланд (7), Стюарт (3).

Клипперс: Харден (18 + 12 подборов + 7 потерь), Данн (13 + 5 перехватов), Богданович (13), Зубац (13 + 15 подборов), Батюм (9) – старт; Д. Джонс (15), Коффи (10), Миллс (6), Юбэнкс (0), Браун (0).

Индиана - Денвер - 116:125 (28:36, 30:28, 25:36, 33:25)

Индиана: Тернер (23), Халибертон (19 + 15 передач), Сиакам (19 + 9 подборов), Несмит (17), Нембхард (6) – старт; Топпин (11), Матурин (8), Шеппард (7 + 7 подборов), Брайант (6).

Денвер: Гордон (25), Портер (19 + 11 подборов), Йокич (18 + 9 подборов + 19 передач), К. Браун (17 + 8 подборов), Дж. Мюррэй (16 + 6 передач) – старт; Ннаджи (14), Уэстбрук (7), Пикетт (4), Стротер (4), Джордан (1).

Филадельфия - Чикаго - 110:142 (30:39, 28:36, 18:40, 34:27)

Филадельфия: Джордж (19), Убре (19 + 8 подборов), Макси (13), Граймс (9), Ябуселе (0) – старт; Родди (12), Каунсил (12), Драммонд (10 + 8 подборов), Батлер (7), Уокер (5 + 7 подборов), Бона (4), Даутин (0).

Чикаго: Гидди (25 + 16 подборов + 6 передач + 6 потерь), Хертер (23), Коллинз (19), Бузелис (17), Болл (6) – старт; Терри (17), Уайт (15 + 6 передач), Картер (8), Филлипс (8), Джонс (4), Хортон-Такер (0).

Атланта - Майами - 98:86 (23:22, 27:20, 23:23, 25:21)

Атланта: Оконгву (17 + 8 подборов), Янг (11 + 14 передач), Дэниэлс (10 + 11 подборов + 7 перехватов), Гуйе (9), Рисаше (2) – старт; Леверт (15), Мэнн (15), Ньянг (11), Капела (8 + 11 подборов).

Майами: Уиггинс (23), Адебайо (14), Хирро (11), Уэйр (8 + 15 подборов), Митчелл (6) – старт; Андерсон (14), Беркс (5), Д. Робинсон (3), Хакес (2).

Оклахома-Сити - Миннесота - 128:131 OT (32:28, 32:17, 38:35, 19:41, 7:10)

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (39 + 10 подборов + 8 передач), Джейлен Уильямс (27 + 6 передач), Уоллес (12), Дорт (5), Хартенштайн (4) – старт; Уиггинс (19 + 7 подборов), Джо (9), Джейлин Уильямс (6), Карузо (5), К. Уильямс (2).

Миннесота: Макдэниэлс (27 + 10 подборов), Рид (22 + 11 подборов), Эдвардс (17 + 13 подборов + 8 передач), Конли (8), Кларк (5) – старт; Александер-Уокер (21), Шэннон (17 + 10 подборов), Диллингэм (12), Гарза (2), Инглс (0).

Юта - Портленд - 112:114 (33:32, 18:29, 31:25, 30:28)

Юта: Сенсабо (23), Филиповски (20 + 11 подборов), Мартин (7), Коллиер (6), Джузэнг (5) – старт; Джордж (21), Поттер (12 + 7 подборов), Михайлюк (10), Уильямс (8 + 8 подборов).

Портленд: Саймонс (28 + 6 передач), Грант (20), Авдия (18 + 14 подборов), Камара (8 + 8 подборов), Клинган (7 + 12 подборов) – старт; Хендерсон (17 + 6 передач + 6 потерь), Шарп (12), Уокер (4), Бэнтон (0), Мюррэй (0).

Сакраменто - Шарлотт - 130:88 (34:23, 31:22, 23:27, 42:16)

Сакраменто: Лавин (42), Дерозан (18 + 7 подборов), Монк (13 + 10 передач + 5 потерь), Мюррэй (10), Сабонис (7 + 10 подборов + 7 передач) – старт; Картер (9), Лайлс (8), Валанчюнас (6 + 8 подборов), Эллис (6), Фульц (5), Джонс (4), Кроуфорд (2), Макдермотт (0), Ларэвиа (0).

Шарлотт: Бриджес (23), Болл (13 + 9 передач), Смит (13), Нуркич (12 + 9 подборов), Грин (3) – старт; Диабате (12 + 8 подборов), Baugh (4), Салон (4), Мур (4), Пэйтон (0).

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