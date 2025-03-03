НБА: Лейкерс без Леня одолели Клипперс, Юта без Михайлюка проиграла Новому Орлеану

Вашему вниманию результаты и обзоры прошлых поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на понедельник, 3 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого сыграли девять матчей.

Украинцы Святослав Михайлюк и Алексей Лень возможности проявить себя в составе Юты и Лейкерс соответственно не получили. Калифорнийцы без украинца одолели Клипперс в дерби, а Джаз уступили Новому Орлеану на собственном паркете.

Результаты матчей НБА за 2 марта

Бостон - Денвер - 110:103 (32:20, 29:28, 22:29, 27:26)

Бостон: Браун (22 + 8 передач + 5 потерь), Хорфорд (19 + 8 подборов), Уайт (17), Тейтум (16 + 11 подборов + 7 передач + 6 потерь), Корнет (8) - старт; Притчард (11), Кета (8 + 10 подборов), Хаузер (8), Крэйг (1).

Денвер: Дж. Мюррей (26 + 7 передач), К. Браун (24), Йокич (20 + 14 подборов + 9 передач), Уэстбрук (12 + 6 передач), Портер (10) - старт; Стротер (4), Пикетт (3), Ннаджи (3), Джордан (1).

Кливленд - Портленд - 133:129 OT (24:27, 18:27, 37:35, 40:30, 14:10)

Кливленд: Хантер (32 + 7 подборов), Э. Мобли (20 + 8 подборов), Струс (14 + 9 подборов), Гарленд (13 + 7 передач), Аллен (12 + 10 подборов) - старт; Джером (25 + 6 передач + 6 перехватов), Мэррилл (9), Уэйд (5), Окоро (3), Портер (0).

Портленд: Авдия (30 + 12 подборов + 10 передач + 5 потерь), Саймонс (27), Камара (19), Шарп (18), Клинган (4) - старт; Хендерсон (15 + 6 передач), Рит (7), Бентон (7), Уокер (2), Мюррей (0).

Индиана - Чикаго - 127:112 (32:31, 34:36, 29:25, 32:20)

Индиана: Несмит (27), Сиакам (20), Халибертон (17 + 12 передач), Тернер (16), Нембхард (11) - старт; Макконнелл (11 + 6 передач), Шеппард (9), Брайант (7), Топпин (6), Уокер (3), Джонсон (0), Ферфи (0), Брэдли (0).

Чикаго: Уайт (26 + 7 подборов), Гидди (18 + 9 подборов + 7 передач), Бузелис (18), Коллинз (16), Терри (2) - старт; Джонс (11+6 передач), Смит (10), Хортон-Такер (6), Филлипс (3), Картер (2).

Майами - Нью-Йорк - 112:116 OT (27:22, 35:23, 25:36, 18:24, 7:11)

Майами: Адебайо (30 + 7 подборов), Хирро (22 + 7 передач), Беркс (12), Уэйр (12+8 подборов + 6 блок-шотов), Митчелл (11) - старт; Д. Робинсон (10), Хайсмит (8), Розор (5), Андерсон (2).

Нью-Йорк: Брансон (31 + 6 передач), Ануноби (23 + 9 подборов), Таунс (19 + 16 подборов), Харт (14 + 7 подборов), Бриджес (5 + 8 передач) - старт; Макбрайд (12), Пейн (5), Шемет (5), Робинсон (2).

Орландо - Торонто - 102:104 (19:27, 28:21, 25:33, 30:23)

Орландо: Ф. Вагнер (25), Банкеро (23), Картер (14 + 9 подборов), Колдуэлл-Поуп (12), Энтони (7) - старт; Блэк (7), Ховард (5), Джозеф (5), да Силва (2), Битадзе (1), Айзек (1).

Торонто: Куикли (24), Барретт (22 + 5 потерь), Пелтль (16 + 11 подборов), Барнс (10), Дик (2) - старт; Шед (12), Уолтер (7), О. Робинсон (6 + 7 подборов), Мобо (5), Лоусон (0).

Сан-Антонио - Оклахома - 132:146 (38:41, 39:31, 23:36, 32:38)

Сан-Антонио: Фокс (20), Васселл (15), Барнс (14), Пол (6 + 6 передач), Бийомбо (2) - старт; Касл (32+8 подборов), Сохан (17), Шемпени (8), К. Джонсон (7), Мамукелашвили (5), Маклафлин (3), Бренем (3), Уэсли (0), Дьюк (0).

Оклахома: Джейлен Уильямс (41 + 7 передач), Гилджес-Александер (31 + 8 передач), Уоллес (19), Хартенштайн (10 + 11 подборов + 6 передач), Дорт (9 + 9 подборов) - старт; Уиггинс (17), Карузо (10), Дженг (7), Джейлин Уильямс (2), Дюкас (0), Джонс (0), К. Уильямс (0).

Юта - Новый Орлеан - 121:128 (26:30, 31:36, 34:25, 30:37)

Юта: Сенсабо (21), Филипповски (12 + 11 подборов + 7 передач), Коллиер (11 + 8 передач), Джузенг (8), Мартин (5) - старт; Джордж (28 + 6 передач), Тчибве (16+13 подборов), Поттер (8), Спринггер (7), Уильямс (5).

Новый Орлеан: Олиник (26 + 9 подборов), Макколлум (25 + 8 передач), Уильямсон (24 + 9 передач), Мерфи (20 + 6 передач), Мисси (8 + 7 ​​подборов) - старт; Б. Браун (8 + 8 подборов), Хоукинс (8), Маткович (6), Альварадо (3).

Лейкерс - Клипперс - 108:102 (34:28, 22:15, 33:34, 19:25)

Лейкерс: Дончич (29 + 9 передач + 6 потерь), Джеймс (17 + 9 передач + 8 потерь), Финни-Смит (11), Винсент (9), Хейс (6 + 7 подборов) - старт; Кнехт (19), Вандербилт (8 + 9 подборов), Милтон (6), Джемисон (3).

Клипперс: Ленард (33 + 10 подборов), Данн (15), Харден (13 + 8 передач), Зубац (12 + 10 подборов), Пауэлл (4) - старт; Богданович (12), Батюм (6), Юбэнкс (4), Коффи (3), Миллер (0), Браун (0).

Финикс - Миннесота - 98:116 (34:28, 17:21, 21:34, 26:33)

Финикс: Дюрент (26 + 10 подборов), Билл (18), Букер (17 + 6 потерь), Бол (9 + 11 подборов), Ричардс (4 + 8 подборов) - старт; Джонс (10), Аллен (5), Данн (5), Пламли (4 + 7 подборов), Мицич (0), Д. Ли (0), Гиллеспи (0), Игодаро (0), О'Нил (0).

Миннесота: Эдвардс (44 + 7 передач), Рэндл (20), Макдениэлс (13 + 7 подборов), Род (7 + 10 подборов), Конли (3) - старт; Дивинченцо (24 + 5 перехватов), Кларк (3), Миллер (2), Эдвардс (0), Майнотт (0), Гарза (0), Александер-Уокер (0 + 6 передач), Диллингем (0), Шеннон (0).

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