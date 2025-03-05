НБА: Индиана обыграла Хьюстон, Голден Стэйт победил Нью-Йорк

Вашему вниманию результаты и обзоры прошлых поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на среду, 5 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого сыграли девять матчей.

Центровой Лейкерс Алексей Лень не отличился результативными действиями в победе над Новым Орлеаном (136:115). Украинец сыграл 4,5 минуты.

Результаты матчей НБА за 4 марта

Индиана - Хьюстон - 115:102 (30:30, 37:27, 23:26, 25:19)

Индиана: Халибертон (28 + 15 передач), Сиакам (18), Несмит (16), Тернер (16 + 4 блок-шота), Нембхард (5 + 6 передач) - старт; Топпин (13), Брайант (10), Шеппард (5), Уокер (2), Макконнелл (2), Ферфи (0), Брэдли (0).

Хьюстон: Шенгюн (25 + 9 подборов + 7 передач), Томпсон (13 + 12 подборов), Брукс (13), Грин (12 + 5 потерь), Смит (12 + 9 подборов) - старт; Исон (16 + 14 подборов), Шеппард (4), Уитмор (3), Адамс (3), Уильямс (1), А. Холидей (0), Тейт (0).

Орландо - Торонто - 113:114 (22:22, 32:27, 19:31, 40:34)

Орландо: Банкеро (41 + 8 подборов + 8 передач), Ф. Вагнер (28), Колдуэлл-Поуп (12), Джозеф (8), Картер (2) - старт; да Силва (12), Блэк (5), Айзек (3), Битадзе (2), Ховард (0).

Торонто: Барретт (21 + 8 подборов + 9 передач), Уолтер (17), Барнс (17 + 13 подборов), Пелтль (17 + 7 подборов), Куикли (15) - старт; Лоусон (13), Шед (8), Роден (4), О. Робинсон (2), Мобо (0).

Атланта - Милуоки - 121:127 (33:37, 33:29, 29:26, 26:35)

Атланта: Янг (28 + 13 передач), Гуйе (15), Дэниелс (16 + 9 подборов + 6 передач), Рисаше (7), Оконгву (6 + 9 подборов) - старт; Леверт (21), Мэнн (12), Ньянг (8), Капелла (8 + 8 подборов).

Милуоки: Я. Адетокумбо (26 + 12 подборов + 10 передач), Лиллард (23), Кузма (17 + 10 подборов), Б. Лопес (13 + 13 подборов), Принс (8) - старт; Трент (15), Портер (15), Грин (8), Симс (2).

Нью-Йорк - Голден Стэйт - 102:114 (26:25, 29:22, 26:35, 21:32)

Нью-Йорк: Ануноби (29), Брансон (25 + 7 передач), Бриджес (15), Робинсон (7), Харт (2 + 8 подборов) - старт; Ачиува (8 + 15 подборов), Макбрайд (6), Пэйн (5), Шемет (5).

Голден Стэйт: Карри (28 + 7 подборов + 9 передач), Подземски (19), Батлер (19), Муди (9), Др. Грин (8 + 9 подборов + 8 передач) - старт; Хилд (15), Сантос (9), Пост (3), Нокс (2), Луни (2).

Чикаго - Кливленд - 117:139 (29:24, 29:33, 36:39, 23:43)

Чикаго: Уайт (25 + 7 передач), Коллинз (20 + 12 подборов), Бузелис (17 + 7 подборов), Джонс (9 + 8 подборов + 7 передач), Терри (4) - старт; Хортон-Такер (22 + 6 передач), Смит (13 + 11 подборов), Филлипс (4), Картер (3), Янг (0), Лидделл (0), Миллер (0).

Кливленд: Митчелл (28 + 7 подборов), Аллен (25 + 17 подборов), Гарленд (19 + 7 передач), Струс (11), Хантер (6) - старт; Джером (16), Грин (11), Мэррилл (11), Уэйд (6), Окоро (4), Тайсон (2), Портер (0), Томпсон (0).

Миннесота - Филадельфия - 126:112 (24:22, 33:31, 26:27, 43:32)

Миннесота: Рид (23), Эдвардс (18), Макдениэлс (17 + 4 блок-шота), Рэндл (16 + 8 подборов + 5 потерь), Конли (12 + 7 подборов + 6 передач) - старт; Александер-Уокер (20), Дивинченцо (12 + 8 передач), Диллингем (4), Миллер (2), Шеннон (2), Кларк (0), Эдвардс (0), Майнотт (0), Гарза (0).

Филадельфия: Граймс (30), Убре (24), Ябуселе (18 + 7 подборов), Джордж (7 + 7 подборов + 6 передач), Драммонд (4 + 7 подборов) - старт; Батлер (11), Уокер (6), Даутин (5), Риз (3), Каунсил (3), Бона (1).

Сан-Антонио - Бруклин - 127:113 (31:25, 31:32, 37:23, 28:33)

Сан-Антонио: Васселл (37 + 11 подборов), Фокс (15 + 7 передач), Бийомбо (13 + 14 подборов), Пол (11 + 7 передач), Барнс (9) - старт; Касл (17 + 6 передач), К. Джонсон (15 + 8 подборов), Шэмпени (8), Сохан (2), Уэсли (0), Бренем (0), Мамукелашвили (0).

Бруклин: Томас (24 + 6 передач), К. Джонсон (17), Рассел (12), З. Уильямс (7), Клекстон (6 + 7 подборов) - старт; Уилсон (13), Уотфорд (12 + 10 подборов), Мартин (9), Джонсон (8 + 7 ​​подборов), Уайтхед (3), Шарп (2), Льюис (0).

Финикс - Клипперс - 119:117 (30:24, 19:41, 27:30, 43:22)

Финикс: Дюрент (34 + 7 подборов), Букер (17 + 5 подборов), Ричардс (16 + 7 подборов), Бол (2), Билл (0) - старт; Пламли (14), О'Нил (12), Гиллеспи (10), Аллен (8), Джонс (6).

Клипперс: Зубац (35 + 10 подборов), Ленард (21), Харден (21), Богданович (13), Данн (2) - старт; Коффи (13), Юбэнкс (7), Батюм (3), Миллер (2).

Лейкерс - Новый Орлеан - 136:115 (36:23, 33:36, 33:25, 34:31)

Лейкерс: Джеймс (34 + 8 подборов + 6 передач), Дончич (30 + 8 подборов + 15 передач + 5 потерь), Хейс (19 + 10 подборов), Финни-Смит (8), Винсент (2) - старт; Кнехт (13), Вандербилт (12 + 8 подборов), Милтон (12), Джемисон (4), Джеймс-младший (2), Лень (0).

Новый Орлеан: Уильямсон (37 + 6 передач), Мерфи (19), Олиник (11), Макколлум (10), Мисси (2) - старт; Хоукинс (17), Робинсон Эрл (5), Маткович (5), Альварадо (5), Б. Браун (4), Кейн (0).

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